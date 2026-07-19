柏木由紀子78歳、鮮やかオレンジの上品コーデ 愛犬とカフェへ「とても似合ってる」
女優の柏木由紀子が18日までにInstagramを更新。愛犬とカフェへ出かけたオフショットを披露すると、ファンから「とても似合ってる」「美しい」といった反響が寄せられた。
【別カット】柏木由紀子78歳、愛犬とカフェタイム 鮮やかオレンジの上品コーデ
柏木が「@le_patissier_takagi でシュークリーム オレンジのロングカーディガンは @tomorrowland_jp ブラウンの @citizensofhumanity のパンツに合わせて」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、愛犬を連れてカフェでプライベートな時間を楽しむ姿が収められている。
オレンジのカーディガンとブラウンのボトムスの大人っぽいコーディネートにファンからは「由紀子さんとても似合ってる〜」「由紀子さん美しい」「綺麗」などの声が集まっている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）
【別カット】柏木由紀子78歳、愛犬とカフェタイム 鮮やかオレンジの上品コーデ
柏木が「@le_patissier_takagi でシュークリーム オレンジのロングカーディガンは @tomorrowland_jp ブラウンの @citizensofhumanity のパンツに合わせて」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、愛犬を連れてカフェでプライベートな時間を楽しむ姿が収められている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）