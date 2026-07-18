Netflix週間視聴ランキング（映画）：Koki,主演『女神降臨』がワンツー、『ザ・ハッスル』3位、『爆弾』15週目で4位堅持【7/6/26 - 7/12/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（7月6日〜7月12日）を発表。日本における映画ランキングは、モデル・俳優のKoki,が主演を務める映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』（2025年）が1位、後編『女神降臨 After プロポーズ編』（2025年）が2位となった。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
yaongyiによる韓国発の大ヒットWEBマンガ『女神降臨』を日本を舞台に二部作構成で実写映画化。メイクで変身した主人公を2人のイケメン男子が奪い合う、ドキドキの三角関係ラブコメディだ。
主人公の麗奈（Koki,）は、地味で冴えない容姿から学校でいじめられ、やがて不登校になってしまう。しかし、メイクとの運命の出会いが彼女を大きく変えることに――。ゼロからテクニックを学んで努力を重ねた結果…、誰もが振り向く＜女神＞へと大変身を遂げる。
罪レベルな美しさと、転校先でのきらめく学校生活。過去の自分と決別して完璧な人生を再スタート！と意気込む麗奈だったが、思いがけないアクシデントから同じクラスの男子・俊（渡邊圭祐）にすっぴんの秘密を見抜かれ、そこから予想だにしない波乱の展開が巻き起こっていく――。
前編の『Before 高校デビュー編』では文化祭でまさかの大事件に巻き込まれながらも、麗奈は俊と、もう一人の同級生・悠（綱啓永）、それぞれとの距離を縮めていく。
後編『After プロポーズ編』では、大学へ進学した麗奈たち。メイクアップアーティストになるという夢に向かって麗奈は、美容系インフルエンサーとして一躍有名人となるが…。
3位には、劇場未公開の『ザ・ハッスル』（2019年）が初登場。アン・ハサウェイとレベル・ウィルソンがともに詐欺師を演じるクライムコメディ。男をだまして小金を稼ぐペニー（ウィルソン）は凄腕の詐欺師ジョセフィーヌ（ハサウェイ）と出会い、彼女に師事する形で一緒に詐欺を働くことに。男たちから次々と金を巻き上げていく2人だったが、いつまでたっても分け前をもらえないことに業を煮やしたペニーはジョセフィーヌと決別。多額の財産を持つ純朴そうな青年トーマスをターゲットに、詐欺の腕前を競い合うことになるが…。
4位には、山田裕貴主演、佐藤二朗共演の『爆弾』（2025年）が入り、15週連続のランクインとなった。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（7月6日〜7月12日）
1：女神降臨 Before 高校デビュー編（TOP10入り週数：1）
2：女神降臨 After プロポーズ編（1）
3：ザ・ハッスル（1）
4：爆弾（15）
5：聯合艦隊司令長官 山本五十六 -太平洋戦争70年目の真実-（2）
6：35年目のラブレター（1）
7：エノーラ・ホームズの事件簿3（2）
8：ミッシング・チャイルド・ビデオテープ（1）
9：キングダム2 遥かなる大地へ（15）
10：ザ・クリエイター／創造者（1）
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
yaongyiによる韓国発の大ヒットWEBマンガ『女神降臨』を日本を舞台に二部作構成で実写映画化。メイクで変身した主人公を2人のイケメン男子が奪い合う、ドキドキの三角関係ラブコメディだ。
罪レベルな美しさと、転校先でのきらめく学校生活。過去の自分と決別して完璧な人生を再スタート！と意気込む麗奈だったが、思いがけないアクシデントから同じクラスの男子・俊（渡邊圭祐）にすっぴんの秘密を見抜かれ、そこから予想だにしない波乱の展開が巻き起こっていく――。
前編の『Before 高校デビュー編』では文化祭でまさかの大事件に巻き込まれながらも、麗奈は俊と、もう一人の同級生・悠（綱啓永）、それぞれとの距離を縮めていく。
後編『After プロポーズ編』では、大学へ進学した麗奈たち。メイクアップアーティストになるという夢に向かって麗奈は、美容系インフルエンサーとして一躍有名人となるが…。
3位には、劇場未公開の『ザ・ハッスル』（2019年）が初登場。アン・ハサウェイとレベル・ウィルソンがともに詐欺師を演じるクライムコメディ。男をだまして小金を稼ぐペニー（ウィルソン）は凄腕の詐欺師ジョセフィーヌ（ハサウェイ）と出会い、彼女に師事する形で一緒に詐欺を働くことに。男たちから次々と金を巻き上げていく2人だったが、いつまでたっても分け前をもらえないことに業を煮やしたペニーはジョセフィーヌと決別。多額の財産を持つ純朴そうな青年トーマスをターゲットに、詐欺の腕前を競い合うことになるが…。
4位には、山田裕貴主演、佐藤二朗共演の『爆弾』（2025年）が入り、15週連続のランクインとなった。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（7月6日〜7月12日）
1：女神降臨 Before 高校デビュー編（TOP10入り週数：1）
2：女神降臨 After プロポーズ編（1）
3：ザ・ハッスル（1）
4：爆弾（15）
5：聯合艦隊司令長官 山本五十六 -太平洋戦争70年目の真実-（2）
6：35年目のラブレター（1）
7：エノーラ・ホームズの事件簿3（2）
8：ミッシング・チャイルド・ビデオテープ（1）
9：キングダム2 遥かなる大地へ（15）
10：ザ・クリエイター／創造者（1）