『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』第2話 “蒼汰”浮所飛貴、“夏輝”深田竜生を“課外授業”に呼び出す
深田竜生（ACEes）が主演を務め、浮所飛貴（ACEes）が共演するドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第2話が今夜放送。蒼汰（浮所）が夏輝（深田）を“課外授業”に呼び出す。
【写真】 『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』第2話 夏輝（深田竜生）、蒼汰（浮所飛貴）にドキッ
本作は、連続ドラマ単独初主演の深田が、同じACEesメンバーの浮所を恋の相手に迎えて繰り広げる、さわやか青春ホームドラマ・ラブコメディー。
■第2話あらすじ
高校3年生の夏輝は、姉・莉緒（田辺桃子）のボーイフレンドで、自分の家庭教師でもある蒼汰に頭を撫でられた日のことが、頭から離れない。なぜだかドキッとしてしまった自分に戸惑いを隠せずにいた。
モヤモヤする気持ちを抱えたまま迎えた家庭教師の日。いつも通りさわやかに接してくる蒼汰を前に、平静を装う夏輝。ぎこちない2人の様子に気づいた莉緒は、距離を縮めるためにも「なっちゃん」「蒼ちゃん」と呼び合うことを提案するが、かえって気まずい空気が流れてしまう。
そんな中、数学に苦戦する夏輝が雲について詳しいことを知った蒼汰は、まずは勉強を好きになってもらおうと、あるアイデアを思いつく。蒼汰から“課外授業”だといって外に呼び出された夏輝は――!?
オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。
【写真】 『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』第2話 夏輝（深田竜生）、蒼汰（浮所飛貴）にドキッ
本作は、連続ドラマ単独初主演の深田が、同じACEesメンバーの浮所を恋の相手に迎えて繰り広げる、さわやか青春ホームドラマ・ラブコメディー。
■第2話あらすじ
モヤモヤする気持ちを抱えたまま迎えた家庭教師の日。いつも通りさわやかに接してくる蒼汰を前に、平静を装う夏輝。ぎこちない2人の様子に気づいた莉緒は、距離を縮めるためにも「なっちゃん」「蒼ちゃん」と呼び合うことを提案するが、かえって気まずい空気が流れてしまう。
そんな中、数学に苦戦する夏輝が雲について詳しいことを知った蒼汰は、まずは勉強を好きになってもらおうと、あるアイデアを思いつく。蒼汰から“課外授業”だといって外に呼び出された夏輝は――!?
オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。