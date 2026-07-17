timelesz佐藤勝利、原菜乃華を“人見知り撤回”で動揺させる「衝撃の事実かもしれないのですが…」
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利と俳優の原菜乃華が17日、都内で行われた映画『君と花火と約束と』初日舞台あいさつに登壇。以前の舞台あいさつなどでは“人見知り”ぶりを発揮していた2人だが、佐藤は「実は人見知りじゃない」とまさかの否定で原を動揺させた。
【写真】佐藤勝利も感激…timeleszメンバーからのサプライズメッセージ
イベントでは、共演の横澤夏子も交えてそれぞれが気になることを質問し合う流れに。原から「きょう3度目か4度目まして前回“人見知りですよね”ってお話をさせていただいたじゃないですか。きょうは何％くらいに距離は縮まってますか」と尋ねると佐藤は「でも100以外では“なんか…”ってなりますよね」と戸惑い。原は「でも100ではないと…」と正直に明かして笑いを誘った。
しかし、佐藤はここで「でも衝撃の事実かもしれないのですが、お互い“人見知り”って言ってたじゃないですか。僕は実は人見知りじゃないんです」と告白。「うそつかれていたってことですか？こわいこわい！」と怯える原に、佐藤は「たくさんしゃべる方ではないですが、人見知りではない…」と否定した。
「なんで合わせてくれたんですか」と聞く原に、佐藤は「人見知りじゃないですよ！っていうほどめちゃくちゃしゃべるタイプではない。フレンドリーにトークを回すタイプではないのでそれを長々説明するのも…」と弁解すると、原は「気を遣わせてしまって」と恐縮。鈴木慧監督から「（距離が）離れた？」と心配された。ちなみに横澤は「人見知りじゃないです」ときっぱり応じていた。
原作は真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）。新潟「長岡まつり大花火大会」を舞台とした切ないラブストーリーとなっており、佐藤は主人公の高校生・夏目誠、原はヒロイン・煌役の声優を務める。佐藤にとっては、アニメ映画初主演となる。
【写真】佐藤勝利も感激…timeleszメンバーからのサプライズメッセージ
イベントでは、共演の横澤夏子も交えてそれぞれが気になることを質問し合う流れに。原から「きょう3度目か4度目まして前回“人見知りですよね”ってお話をさせていただいたじゃないですか。きょうは何％くらいに距離は縮まってますか」と尋ねると佐藤は「でも100以外では“なんか…”ってなりますよね」と戸惑い。原は「でも100ではないと…」と正直に明かして笑いを誘った。
「なんで合わせてくれたんですか」と聞く原に、佐藤は「人見知りじゃないですよ！っていうほどめちゃくちゃしゃべるタイプではない。フレンドリーにトークを回すタイプではないのでそれを長々説明するのも…」と弁解すると、原は「気を遣わせてしまって」と恐縮。鈴木慧監督から「（距離が）離れた？」と心配された。ちなみに横澤は「人見知りじゃないです」ときっぱり応じていた。
原作は真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）。新潟「長岡まつり大花火大会」を舞台とした切ないラブストーリーとなっており、佐藤は主人公の高校生・夏目誠、原はヒロイン・煌役の声優を務める。佐藤にとっては、アニメ映画初主演となる。