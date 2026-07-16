来週の『ＳＴＡＲ』EBiDAN、乃木坂46らが登場 syudou×八木勇征、上垣皓太朗アナ×ちいかわ＆島二郎がタッグ！
7月23日19時放送の『ＳＴＡＲ』（フジテレビ系）は、aespa、EBiDAN、純烈、TREASURE、乃木坂46が最新曲披露。syudou×八木勇征がコラボ楽曲をパフォーマンス。MCの上垣皓太朗フジテレビアナウンサーが、ちいかわ＆島二郎とタッグを組む。
【写真】ＳＴＡＲナビゲーターに、ちいかわと島二郎が就任！
数多くのヒット曲を持ち、世界中でファンを魅了するグローバルヒットメーカー、aespaが登場。今年8月7日韓国・ソウル公演を皮切りに世界25都市を巡るワールドツアーを控える彼女たちが、7月24日にリリースする日本1stミニアルバム『KISS N TELL』より、タイトル曲「KISS N TELL」を披露。aespaが描く日本の夏を、魅力たっぷりに届ける。
スターダストプロモーションの若手男性俳優、タレントで構成されたアーティスト集団・恵比寿学園男子部、通称EBiDANが登場。超特急、M！LK、SUPER★DRAGONなど、数々の人気グループで構成。8月13日〜16日に過去最長となる4日間、国立代々木競技場第一体育館にて、年に1度のメンバー大集結ライブ「EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary」の開催を控えている彼ら。今回は、8月11日発売のEBiDAN15周年記念シングル「Yes！ 東京」をEBiDAN選抜で披露。多様性と夢を全肯定し、笑顔と幸せを届けるEBiDANの新たな代表曲のパフォーマンスを見届けたい。
自身のYouTubeチャンネルが登録者数94万人、動画総再生数は4.6億回を超え、Adoの「うっせぇわ」の提供でも知られるsyudouと、ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのボーカルであり、俳優としても活躍中の八木勇征が奇跡のコラボレーション。独自のダークな世界観を武器にするsyudouと、6月10日にソロデビューも果たした八木が初タッグを組み、テレビアニメ『株式会社マジルミエ』の第2期OPテーマ「ラテマジック」をパフォーマンスする。
“スーパー銭湯アイドル”として全国で人気を博し、『NHK紅白歌合戦』に8年連続出場中の純烈が登場。16年目を迎えた今年も全国ツアーを開催するなど勢いを増す彼らが、ファンへの感謝の気持ちを込めた最新曲「ありがとう」を熱く歌い上げる。
2020年にデビュー、翌年の新人賞を総なめにし、「怪物新人」の称号を獲得したグローバルボーイズグループ、TREASUREが登場。今回は、6月1日に発売された4thミニアルバム『NEW WAV』のタイトル曲「IF I」を圧巻のパフォーマンスで魅せる。
今年5月にデビュー14周年を記念したバースデーライブ「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」で東京ドーム3daysを成功させた乃木坂46が登場。現在開催中のライブツアー「真夏の全国ツアー2026」のツアーファイナルとして明治神宮野球場4days公演を控えるなど、圧倒的な人気を誇る彼女たち。今回は、7月22日に発売される42ndシングルより、5期生の一ノ瀬美空が初の表題曲センターを務める話題の最新曲「是非に及ばず」を披露する。
MC上垣アナとタッグを組むＳＴＡＲナビゲーターには、7月24日公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』から、ちいかわと島二郎が就任。上垣アナとともにアーティストたちとどのようなトークを繰り広げるのか？ さらに、ハチワレ、うさぎも番組のどこかで登場予定だ。
なお、7月30日19時から放送の『ＳＴＡＲ』には、20th Century、timelesz、NCT WISH、Number_i、そして7月31日公開の実写映画『モアナと伝説の海』の日本版エンドソングを担当する屋比久知奈、TSUZUMI（ME：I）、尾上松也が出演する。
『ＳＴＡＲ』は、フジテレビ系にて7月23日19時放送。
【写真】ＳＴＡＲナビゲーターに、ちいかわと島二郎が就任！
数多くのヒット曲を持ち、世界中でファンを魅了するグローバルヒットメーカー、aespaが登場。今年8月7日韓国・ソウル公演を皮切りに世界25都市を巡るワールドツアーを控える彼女たちが、7月24日にリリースする日本1stミニアルバム『KISS N TELL』より、タイトル曲「KISS N TELL」を披露。aespaが描く日本の夏を、魅力たっぷりに届ける。
自身のYouTubeチャンネルが登録者数94万人、動画総再生数は4.6億回を超え、Adoの「うっせぇわ」の提供でも知られるsyudouと、ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのボーカルであり、俳優としても活躍中の八木勇征が奇跡のコラボレーション。独自のダークな世界観を武器にするsyudouと、6月10日にソロデビューも果たした八木が初タッグを組み、テレビアニメ『株式会社マジルミエ』の第2期OPテーマ「ラテマジック」をパフォーマンスする。
“スーパー銭湯アイドル”として全国で人気を博し、『NHK紅白歌合戦』に8年連続出場中の純烈が登場。16年目を迎えた今年も全国ツアーを開催するなど勢いを増す彼らが、ファンへの感謝の気持ちを込めた最新曲「ありがとう」を熱く歌い上げる。
2020年にデビュー、翌年の新人賞を総なめにし、「怪物新人」の称号を獲得したグローバルボーイズグループ、TREASUREが登場。今回は、6月1日に発売された4thミニアルバム『NEW WAV』のタイトル曲「IF I」を圧巻のパフォーマンスで魅せる。
今年5月にデビュー14周年を記念したバースデーライブ「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」で東京ドーム3daysを成功させた乃木坂46が登場。現在開催中のライブツアー「真夏の全国ツアー2026」のツアーファイナルとして明治神宮野球場4days公演を控えるなど、圧倒的な人気を誇る彼女たち。今回は、7月22日に発売される42ndシングルより、5期生の一ノ瀬美空が初の表題曲センターを務める話題の最新曲「是非に及ばず」を披露する。
MC上垣アナとタッグを組むＳＴＡＲナビゲーターには、7月24日公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』から、ちいかわと島二郎が就任。上垣アナとともにアーティストたちとどのようなトークを繰り広げるのか？ さらに、ハチワレ、うさぎも番組のどこかで登場予定だ。
なお、7月30日19時から放送の『ＳＴＡＲ』には、20th Century、timelesz、NCT WISH、Number_i、そして7月31日公開の実写映画『モアナと伝説の海』の日本版エンドソングを担当する屋比久知奈、TSUZUMI（ME：I）、尾上松也が出演する。
『ＳＴＡＲ』は、フジテレビ系にて7月23日19時放送。