【FIFAワールドカップ2026】イングランド代表 1ー2 アルゼンチン代表（日本時間7月16日／アトランタ・スタジアム）

【映像】衝撃！時速108キロ“弾丸ショット”を放つ瞬間

アルゼンチン代表のMFエンソ・フェルナンデスが圧巻のゴラッソを叩き込んだ。窮地を救った強烈な一撃に、ファンや解説陣から驚きと称賛の声が上がっている。

アルゼンチンは16日、FIFAワールドカップ2026準決勝でイングランド代表と対戦。ダブルボランチの一角として先発したエンソ・フェルナンデスは、1点を追いかける終盤に大仕事をやってのけた。

右CKの流れから、キッカーを務めたFWリオネル・メッシがショートコーナーを選択。MFロドリゴ・デ・パウルとの連係でリターンパスを受けると、ボックス脇でDFジェド・スペンスと対峙した背番号10は、ピッチ中央へのパスを選ぶ。

その瞬間、中央に構えていたエンソ・フェルナンデスはわずかにバックステップを踏み、自らシュートコースを確保。メッシのパスを左足で収めると、次の瞬間には大きく踏み込んで右足を一閃した。

ゴールから約22.3メートルの位置から放たれた時速108キロの弾丸シュートは、カバーに入ったMFジュード・ベリンガムを抜け、そのままゴール左へ突き刺さる。土壇場で試合を振り出しに戻す圧巻の同点弾となった。

この一撃に、DAZNで解説を務めた元日本代表の戸田和幸氏は「いやあ鳥肌たった。エンソ・フェルナンデスすごい。すごい選手だな。こんな声出たことないですよ私も」と興奮気味にコメント。同じく解説の元日本代表・松原良香氏も「（メッシが相手を）引きつけた瞬間に、エンソが空間を作ってバックステップを踏んでいる」と、その準備と判断力を高く評価した。

SNS上でも「速っ！」「鳥肌ヤバい」「決めるまでのプロセス素晴らしすぎた」「ここから打つ！？」「イングランド守備陣をこじ開ける強烈な一撃」「この距離、この壁の枚数、どうして抜けるんだよ」といった声が相次ぎ、ゴールの完成度の高さに称賛が集まった。

なお試合は後半アディショナルタイムに再びメッシのアシストからFWラウタロ・マルティネスが決勝点を挙げ、アルゼンチンが2ー1で逆転勝利。劇的な展開の中で、エンソ・フェルナンデスの一撃が大きな転機となった。

（FIFAワールドカップ2026）