サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の準決勝が14日（日本時間15日）に行われ、フランスはスペインに0-2で敗れた。試合後、フランスの多くの選手が、判定への不満が背景にあるとみられる中、基本的に義務となっているミックスゾーンを通過しなかったとして話題になっている。

米紙「ニューヨーク・ポスト」は「フランス、ワールドカップ準決勝敗退で主審の判定に全く納得せず」との見出しで報じた。前半20分、自陣エリア内でDFリュカ・ディニュがクリアを試みた足が、FWラミネ・ヤマルに当たり、PKの判定となった。このPKを決められて先制点を献上していた。

記者団の取材に応じたのは、途中出場だったラクロワとシェルキの2人だったという。記事では「残りのチームメンバーは義務付けられているミックスゾーンを通過しなかったため罰金を科される可能性が高い」と伝えた。基本的に義務付けられているミックスゾーンを、多くの選手が通らなかったようだ。

この背景について記事では「フランスのディニュがクリアを試みた際にヤマルを蹴ったとして、バルトン主審はスペインにPKを与えた。これが試合後のデシャン監督の主な不満の対象だったようだが、本人はそれを明言する複数回の機会を拒否した」と伝えた。その上で、ラクロワの「リュカ（ディニュ）はプロだ。サッカーではこういうこともある。（ただ）レビュー（見直し）されるべきだったと思う」とのコメントも紹介している。

2大会ぶりの優勝はならなかったフランスは19日（日本時間20日）の3位決定戦で、イングランド―アルゼンチンの敗者と対戦する。



（THE ANSWER編集部）