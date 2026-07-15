2026年5月22日、ホンダは新型の小型5ドアスポーツカー「Super-ONE（以下、スーパーワン）」の販売を開始しました。



ユーザーから寄せられている反響や最新の納期について、首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。

デビュー前からユーザーの高い関心を集めている新型スーパーワン。軽商用EV（電気自動車）の「N-VAN e：（エヌバンイー）」、軽乗用EV「N-ONE e：（エヌワンイー）」に続く、国内向け新世代EVの第3弾モデルです。

【画像】超カッコいい！ これが注文殺到のホンダ「“新型”5ドア小型スポーツカー スーパーワン」です！ 画像で見る（30枚以上）

ボディはN-ONE e：をベースに、トレッドを拡幅した専用シャシを採用することで全幅を拡大。N-ONE e：と同じ29.6kWhの薄型・大容量バッテリーを床下中央に配置し、重量物の集中化と低重心化を図っています。

グランドコンセプトに「e： Dash BOOSTER」を掲げ、車内での体験を豊かなものにする多彩な仕掛けを採用。日常の移動を、刺激的で気持ちの高ぶる体験へと進化させることを目指しています。

「Super-ONE」というネーミングには、これまでのEVの常識や軽自動車規格の枠を超越する存在（Super）として、ホンダならではの唯一無二（One and Only）の価値をユーザーに届けたいという想いが込められています。

環境性能や日常での使い勝手の良さに加え、ホンダならではの「FUN」を追求したスーパーワンは、小型EVとしての軽快な走りによる「操る喜び」に、五感を刺激する演出を加えることで、刺激的で高揚感あふれる走行体験を提供します。

外観の特徴として、迫力のあるブリスターフェンダーや大開口のロアグリルを装備するエアロバンパーが目を引きます。リアビューも、テールゲートスポイラーやワイドバンパーなどが刺激的でアグレッシブな外観となっています。

往年のホンダファンにとっては、1980年代に発売され、当時の若年層にヒットしたコンパクトカー「シティ」のホットモデル「シティターボII」（通称「ブルドッグ」）を想起するようで、懐かしさと新鮮さが絶妙なバランスで融合しているといえるでしょう。

N-ONE e：や「N-BOX」など、これまで「N」シリーズで培ってきた軽量プラットフォームを活用し、さらにトレッドを拡げたことで全幅が拡大され、ワイドなスタンスにより、軽快かつ安定感のある力強い走りを可能にしています。

さらに、薄型バッテリーを床下中央に配置し、重量物の集中化と低重心化を図ることで、国内で販売される乗用EVとしてクラス最軽量レベルとなる車両重量1090kgを実現。

また、先述の通り、バッテリーの床下中央配置により、従来の小型ガソリン車を上回る低重心化を実現しています。

パワーユニットは、通常時は最大出力47kW（約64馬力）を発揮。航続距離（WLTCモード）は274kmを達成し、扱いやすさを追求しています。専用に開発した「BOOSTモード」では、出力を70kW（約95馬力）に一時的に拡大。

パワーユニットの性能を最大限に引き出すとともに、仮想有段シフト制御とアクティブサウンドコントロールシステムの連動と合わせ、EVでありながら、あたかも有段変速機を備えたエンジン車のような迫力あるサウンドと鋭いシフトフィーリングを演出します。

内装では、専用のスポーツシートやアナログ計器を再現したトリプルメーターなどを配置し、エキサイティングなドライビングを実現。

9インチの「Honda CONNECTディスプレイ」や「BOSEプレミアムサウンドシステム」も標準装備し、スポーティながら充実した内容になっています。

充電機能については、普通充電（6kW）および急速充電（50kW）に対応。AC1500Wの外部給電機能も備えているため、アウトドアや災害時など、場所を選ばず自在に電力を活用することができます。

ボディサイズは、全長3580mm×全幅1575mm×全高1615mm、ホイールベース2520mmとなっています。

車両本体価格は339万200円（消費税込み）であり、1グレードのみ。これに国のCEV補助金130万円を適用することで、実質209万200円で手に入れられる可能性があります。また、自治体によってはさらに補助が受けられ、さらに安く購入することができます。

SNSなどでも「試乗した」あるいは「契約した」といった書き込みが相次いでいるスーパーワン。発売後の反響について、6月中旬に首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。

「土日はもちろんのこと、平日も試乗を希望される方が非常に多いですね。お客様から『いままで電気自動車に魅力を感じたことはなかったけど、スーパーワンは実車を見てみたいと初めて思った』というお声をいただけて嬉しい限りです。

国や自治体の補助金を組み合わせることで、比較的現実的な価格で手に入るかもしれないというイメージが持たれているようで、実際にご契約にいたったケースもあります。

おかげさまで大変好評で、現在のご納期は来年の5月頃を予定しております」

他のホンダディーラーにも問い合わせてみました。

「『気になっていたけど、たまたま信号待ちでスーパーワンの試乗車が目に入ってディーラーに来てしまった』というお客様が何人かいらっしゃいました。

『これで高額だったら興味を持つことはなかったけど、補助金を使えば買えるかもしれないと思う』とおっしゃる既存顧客の方も少なくありません。

今後、スーパーワンをきっかけにEVデビューするお客様が増えそうです。多くのご注文をいただけているのはありがたい反面、納期が日に日に延びております。

現時点で早くても来年の4月下旬以降になると思われます。そして、このまま注文が増えればさらに延びる可能性が高いです」

魅力的なパッケージと、補助金を組み合わせることで現実味を帯びた価格…。

10年後、それとも20年後、もっと早いかもしれません。

近い将来起こりうる「誰もがEVを買う動機づけ」の場面を、スーパーワンを介して一足先に目の当たりにしているのかもしれません。