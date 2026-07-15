USJ、ハロウィーンイベントで注意喚起 仮装についても禁止事項を案内「入場禁止やパーク退出措置をとる場合があります」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は14日、公式サイトを更新。9月11日〜11月8日の『ハロウィーン・ホラー・ナイト』開催に伴い「ハロウィーンイベントの注意事項と仮装」について注意喚起を行った。
【写真】秋のイベントについて情報解禁を行ったUSJ
サイトでは「2026年9月10日〜11月8日ご来場予定の方へ」と呼び掛け、ハロウィーン・ホラー・ナイト開催中の注意事項について案内。「ハロウィーン・ホラー・ナイトは、一部暴力的なシーンやグロテスクな表現を演出に使用しているため、5歳以下のお子さまには推奨しません。また、12歳以下のお子さまの体験には保護者の同意が必要です。運営内容、ショーの内容、演出に関連して生じる可能性のある、いかなる性質および内容の傷害や損害について、当社は一切の責任を負いません」とし、「ハロウィーン・ホラー・ナイト開催中は、安全のため、以下を必ずお守りください」と注意事項を列記した。
内容は「過度の反応はご遠慮ください。また、ゾンビやクルー、他のゲストを驚かす等の行為、暴力など、不当な行為を行った場合には、パークから退出していただきます」「パーク内、施設内では走らないでください。また、他のゲストと接触することのないよう、周囲に十分ご注意ください」「肌の露出の多いサンダルやミュールなどでの体験は危険です。安全のためにスニーカーなどの着用をお願いします」「想定外のトラブルにつながることもあるため、ゲストエリア以外への立入はお控えください」「ハロウィーン・ホラー・ナイトには、多くのゲストが来場されます。ストリート上でのパフォーマンスも実施しますので、ベビーカーなどの大きな荷物は事前にお預けください」。その他パーク内でのルールおよびマナーについては、「ルールとマナー」に関する公式サイトの確認を呼び掛けた。
また仮装についても言及。「ユニバーサル・ワンダーランド、ミニオン・パーク付近の仮装について」と題し、「ユニバーサル・ワンダーランド、ミニオン・パーク内およびその付近での、他のゲスト（特にお子さま）に恐怖感を与えるゾンビや幽霊などの顔が確認できない仮装、被り物、フェイスペイント、特殊メイク（目・鼻・口など、顔の一部を覆う特殊メイクも不可）での入場はできません」と伝えた。
「パーク内での仮装」については「パークを楽しむ多くのゲストの安心安全のため、以下の禁止事項のいずれかの違反を確認した場合、入場禁止やパーク退出措置をとる場合があります」とし注意事項を示した。続けて「また、パーク入場後も、安全上の理由から服装の一部の脱衣や装飾品、メイク/フェイスペイント／特殊メイク等の取外しをお願いするため、クルーがお声がけする場合もあります。仮装によっては、アトラクションの利用自体をお断りする場合もありますので、ご了承ください」と注意喚起を行った。
この他、仮装用更衣室について、ステージ18でパーク運営時間中に利用できると案内。「パークの化粧室での仮装への着替え、及び仮装メイクによる鏡前のスペース占有は、他のゲストの迷惑となりますのでご遠慮ください」と呼び掛けた。
■「パーク内での仮装について」禁止事項
※なお、「以下の禁止事項に該当するかどうかはパークのクルーが判断します」としている。
・有事の際に個人の素顔や体形が判別できず、パークの防犯に支障を招く恐れのあるもの
・過度に施されたメイク/フェイスペイント/特殊メイク
・顔全体に施されたフェイスペイント/特殊メイク、顔全体を覆う被り物、フルフェイスマスク、顔の半分以上を覆うマスク（医療目的で必要なものを除く）、仮装マスク、ヘルメット（形状問わず）
・他のゲストへ不快感や恐怖感を与えるもの
・パークにおける秩序を乱す服装（肌の露出範囲が多い、パークにふさわしくない過度な露出、下着が見えている、下着と思われる衣装）、および公然わいせつ罪などの法律に抵触する服装
・過度にグロテスクな服装・メイク
・ユニバーサル・ワンダーランド、ミニオン・パーク内およびその付近でのゾンビや幽霊などの顔が確認できない仮装、被り物、フェイスペイント、特殊メイク（目・鼻・口など、顔の一部を覆う特殊メイクも不可）
・パークの防犯上、トラブルを招く可能性のある服装
・ゲストやクルーに危害を加える恐れのある服装や装飾
・ゲストやクルーおよびパーク施設に付着する恐れのあるメイク
・パークのクルーやエンターテイナーになりすました言動
・アトラクションやショーの運営および進行の妨げになる危険行為、また他のゲストやエンターテイナー、クルーを驚かせるなどの迷惑行為
・他のゲストの迷惑となる撮影や、ある一定の場所を長時間占拠して運営に支障をきたす行為、化粧室内での仮装着替え、メイクのために鏡前のスペースを有すること
【写真】秋のイベントについて情報解禁を行ったUSJ
サイトでは「2026年9月10日〜11月8日ご来場予定の方へ」と呼び掛け、ハロウィーン・ホラー・ナイト開催中の注意事項について案内。「ハロウィーン・ホラー・ナイトは、一部暴力的なシーンやグロテスクな表現を演出に使用しているため、5歳以下のお子さまには推奨しません。また、12歳以下のお子さまの体験には保護者の同意が必要です。運営内容、ショーの内容、演出に関連して生じる可能性のある、いかなる性質および内容の傷害や損害について、当社は一切の責任を負いません」とし、「ハロウィーン・ホラー・ナイト開催中は、安全のため、以下を必ずお守りください」と注意事項を列記した。
また仮装についても言及。「ユニバーサル・ワンダーランド、ミニオン・パーク付近の仮装について」と題し、「ユニバーサル・ワンダーランド、ミニオン・パーク内およびその付近での、他のゲスト（特にお子さま）に恐怖感を与えるゾンビや幽霊などの顔が確認できない仮装、被り物、フェイスペイント、特殊メイク（目・鼻・口など、顔の一部を覆う特殊メイクも不可）での入場はできません」と伝えた。
「パーク内での仮装」については「パークを楽しむ多くのゲストの安心安全のため、以下の禁止事項のいずれかの違反を確認した場合、入場禁止やパーク退出措置をとる場合があります」とし注意事項を示した。続けて「また、パーク入場後も、安全上の理由から服装の一部の脱衣や装飾品、メイク/フェイスペイント／特殊メイク等の取外しをお願いするため、クルーがお声がけする場合もあります。仮装によっては、アトラクションの利用自体をお断りする場合もありますので、ご了承ください」と注意喚起を行った。
この他、仮装用更衣室について、ステージ18でパーク運営時間中に利用できると案内。「パークの化粧室での仮装への着替え、及び仮装メイクによる鏡前のスペース占有は、他のゲストの迷惑となりますのでご遠慮ください」と呼び掛けた。
■「パーク内での仮装について」禁止事項
※なお、「以下の禁止事項に該当するかどうかはパークのクルーが判断します」としている。
・有事の際に個人の素顔や体形が判別できず、パークの防犯に支障を招く恐れのあるもの
・過度に施されたメイク/フェイスペイント/特殊メイク
・顔全体に施されたフェイスペイント/特殊メイク、顔全体を覆う被り物、フルフェイスマスク、顔の半分以上を覆うマスク（医療目的で必要なものを除く）、仮装マスク、ヘルメット（形状問わず）
・他のゲストへ不快感や恐怖感を与えるもの
・パークにおける秩序を乱す服装（肌の露出範囲が多い、パークにふさわしくない過度な露出、下着が見えている、下着と思われる衣装）、および公然わいせつ罪などの法律に抵触する服装
・過度にグロテスクな服装・メイク
・ユニバーサル・ワンダーランド、ミニオン・パーク内およびその付近でのゾンビや幽霊などの顔が確認できない仮装、被り物、フェイスペイント、特殊メイク（目・鼻・口など、顔の一部を覆う特殊メイクも不可）
・パークの防犯上、トラブルを招く可能性のある服装
・ゲストやクルーに危害を加える恐れのある服装や装飾
・ゲストやクルーおよびパーク施設に付着する恐れのあるメイク
・パークのクルーやエンターテイナーになりすました言動
・アトラクションやショーの運営および進行の妨げになる危険行為、また他のゲストやエンターテイナー、クルーを驚かせるなどの迷惑行為
・他のゲストの迷惑となる撮影や、ある一定の場所を長時間占拠して運営に支障をきたす行為、化粧室内での仮装着替え、メイクのために鏡前のスペースを有すること