兵庫県川西市で、塾帰りの12歳の女児にストーカー行為を行ったとして、33歳の男が逮捕されました。

ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは川西市の派遣社員、小谷亮介容疑者（33）です。

小谷容疑者は7月6日から13日までの間、川西市内で12歳の女児を待ち伏せ、つきまとうなどのストーカー行為をした疑いがもたれています。

警察によりますと、6日に女児本人が何者かにつきまとわれていることに気づき、9日に女児の母親から「娘が塾の帰りに男からつきまとわれている」と相談があったということです。

小谷容疑者は13日午後7時ごろ、住宅街で女児につきまとっているところを警察から声をかけられ、初めは容疑を否認していたものの、問い詰められるとぼそぼそと容疑を認めたということです。逮捕後の取り調べに対しては「事実に間違いはない。6月ごろ、仕事帰りに見かけて、スカートをはいた後ろ姿のスタイルがかわいくてつきまとった」と供述しているということです。

つきまとわれた女児は小谷容疑者から声をかけられたり、危害を加えられたりはしていないということです。

警察は付近の防犯カメラや小谷容疑者のスマートフォンの中身を捜査し、これまでの行動を調べる方針です。