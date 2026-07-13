『音楽の日2026』T‐BOLANがテレビラスト出演！ EXILEが南三陸、ウェイウェイ・ウー＆平原綾香が能登へ
7月18日14時から8時間にわたって放送される大型音楽特番『音楽の日2026』（TBS系）より、特別企画としてEXILEが南三陸を再訪し、魂のライブを届ける。さらに出演アーティスト第4弾として、m.c.A・T、ウェイウェイ・ウー＆平原綾香、T‐BOLANの出演が発表された。
【写真】出演アーティスト第4弾発表！ 『音楽の日2026』28組のアーティストの熱唱ポスター掲出中
16回目となる今回のテーマは「こえる。きこえる。」。東日本大震災から15年を迎えた今、音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で人々の心を震わせる名曲を歌唱する。
15年前、被災した中学生と共にEXILEが歌った「道」。それは卒業式で歌われるはずの歌だった。あれから15年。再びEXILEが南三陸へ。30歳になった当時の生徒たちをはじめ、町の皆さんがステージに集う。東北がこえてきた15年を歌に込め、全員で響かせる時をこえた「道」の大合唱。さらに、東北の地から15年目の「Rising Sun」を届ける。
また、事務所の垣根を越えた恒例の「DREAMダンス」企画のパフォーマンス楽曲が解禁。各チームが、時代を彩った名曲に乗せて限界をこえるダンスを披露する。さらに、「海を超える」をテーマにした「s＊＊t kingz選抜」の参加メンバーも発表された。
■s＊＊t kingz選抜 参加メンバー（※50音順）
板倉可奈（CUTIE STREET）、SUZU（ME：I）、TAKI（THE JET BOY BANGERZ）、TAKUTO（MAZZEL）、中村海人（Travis Japan）、RIKU（NCT WISH）
■「DREAMダンス」企画 パフォーマンス楽曲
・OPENING（各事務所代表）：サカナクション「夜の踊り子」
・STARTO ENTERTAINMENT：RIP SLYME「楽園ベイベー」
・ライジングプロダクション：「ルパン三世のテーマ」
・LDH：Creepy Nuts「オトノケ」
・坂道グループ：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
・スターダスト：TUBE「あー夏休み」
・BMSG：Awich「Frontiers」
・s＊＊t kingz選抜： s＊＊t kingz「slow burn」
・ハーフタイムショー：ビヨンセ「Run The World（Girls）」、Heavy D ＆ The Boyz「Now That We Found Love」、マイケル・ジャクソン「Black Or White」
・FINALE（全員参加）：ORANGE RANGE「イケナイ太陽」
さらに、第4弾アーティストとして、m.c.A・T、ウェイウェイ・ウー＆平原綾香、T‐BOLANの出演が決定。ウェイウェイ・ウーと平原綾香は、石川県・能登の地から「祈りにみちて」を歌唱する。二胡の優しくも力強い音色と、圧倒的な表現力を持つ歌声が美しく重なり合う、祈りのような楽曲で、被災地から全国へ、そして未来へと温かな希望の光を届ける。
90年代の日本の音楽シーンを牽引した伝説のロックバンド・T‐BOLANが、『音楽の日2026』でテレビラスト出演となる。披露するのは、彼らを代表する究極のバラード「離したくはない」と、アップテンポでエモーショナルなロックチューン「じれったい愛」の2曲。
そして、昨年の『音楽の日2025』の特別企画「ココロの歌プロジェクト」から誕生した楽曲「ウタウタイ」が今年も披露される。GRe4N BOYZのHIDEが作詞・作曲を手掛けたこの曲は、全世代のココロに響く応援歌として生み出された。今年の歌唱アーティストは以下の通り。
■「ウタウタイ」歌唱アーティスト
佐野勇斗・塩崎太智・曽野舜太・山中柔太朗・吉田仁人（M！LK）／タカシ・シューヤ（超特急）／池田彪馬（SUPER★DRAGON）／田中雅功（Sakurashimeji）／TETTA（ONE N’ ONLY）／武藤潤（原因は自分にある。）／KEVIN（BUDDiiS）／八神遼介（ICEx）／武田創世（Lienel）／中尾ミエ／松本明子／かれん・miyou（Little Glee Monster）／吉田圭介・北 剛彦（INSPi）／月足天音・鎮西寿々歌・櫻井優衣・仲川瑠夏・真中まな・松本かれん・早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）／宮野静（CANDY TUNE）／塩川莉世（SWEET STEADY）／真鍋凪咲（CUTIE STREET）／萩田そら（MORE STAR）、ISSA（DA PUMP）／MINA・REINA（MAX）／知念里奈／鍵本輝（Lead）／RUI・KANON（STARGLOW）
なお、今年の『音楽の日』出演者の中から28組のアーティストの「熱唱ポスター」が東急渋谷駅道玄坂ハッピーボードに掲出。期間は7月19日まで。
■広告掲出アーティスト一覧（※50音順）
INI、＝LOVE、WEST.、Aぇ! group、EXILE、EBiDAN、＆TEAM、Kis‐My‐Ft2、King ＆ Prince、郷ひろみ、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、Snow Man、超特急、TRF、TWS、DOMOTO、Travis Japan、Number_i、NEWS、乃木坂46、HANA、BE：FIRST、氷川きよし、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、Mrs. GREEN APPLE、M！LK
『音楽の日2026』は、TBS系にて7月18日14時放送。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記
【写真】出演アーティスト第4弾発表！ 『音楽の日2026』28組のアーティストの熱唱ポスター掲出中
16回目となる今回のテーマは「こえる。きこえる。」。東日本大震災から15年を迎えた今、音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で人々の心を震わせる名曲を歌唱する。
また、事務所の垣根を越えた恒例の「DREAMダンス」企画のパフォーマンス楽曲が解禁。各チームが、時代を彩った名曲に乗せて限界をこえるダンスを披露する。さらに、「海を超える」をテーマにした「s＊＊t kingz選抜」の参加メンバーも発表された。
■s＊＊t kingz選抜 参加メンバー（※50音順）
板倉可奈（CUTIE STREET）、SUZU（ME：I）、TAKI（THE JET BOY BANGERZ）、TAKUTO（MAZZEL）、中村海人（Travis Japan）、RIKU（NCT WISH）
■「DREAMダンス」企画 パフォーマンス楽曲
・OPENING（各事務所代表）：サカナクション「夜の踊り子」
・STARTO ENTERTAINMENT：RIP SLYME「楽園ベイベー」
・ライジングプロダクション：「ルパン三世のテーマ」
・LDH：Creepy Nuts「オトノケ」
・坂道グループ：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
・スターダスト：TUBE「あー夏休み」
・BMSG：Awich「Frontiers」
・s＊＊t kingz選抜： s＊＊t kingz「slow burn」
・ハーフタイムショー：ビヨンセ「Run The World（Girls）」、Heavy D ＆ The Boyz「Now That We Found Love」、マイケル・ジャクソン「Black Or White」
・FINALE（全員参加）：ORANGE RANGE「イケナイ太陽」
さらに、第4弾アーティストとして、m.c.A・T、ウェイウェイ・ウー＆平原綾香、T‐BOLANの出演が決定。ウェイウェイ・ウーと平原綾香は、石川県・能登の地から「祈りにみちて」を歌唱する。二胡の優しくも力強い音色と、圧倒的な表現力を持つ歌声が美しく重なり合う、祈りのような楽曲で、被災地から全国へ、そして未来へと温かな希望の光を届ける。
90年代の日本の音楽シーンを牽引した伝説のロックバンド・T‐BOLANが、『音楽の日2026』でテレビラスト出演となる。披露するのは、彼らを代表する究極のバラード「離したくはない」と、アップテンポでエモーショナルなロックチューン「じれったい愛」の2曲。
そして、昨年の『音楽の日2025』の特別企画「ココロの歌プロジェクト」から誕生した楽曲「ウタウタイ」が今年も披露される。GRe4N BOYZのHIDEが作詞・作曲を手掛けたこの曲は、全世代のココロに響く応援歌として生み出された。今年の歌唱アーティストは以下の通り。
■「ウタウタイ」歌唱アーティスト
佐野勇斗・塩崎太智・曽野舜太・山中柔太朗・吉田仁人（M！LK）／タカシ・シューヤ（超特急）／池田彪馬（SUPER★DRAGON）／田中雅功（Sakurashimeji）／TETTA（ONE N’ ONLY）／武藤潤（原因は自分にある。）／KEVIN（BUDDiiS）／八神遼介（ICEx）／武田創世（Lienel）／中尾ミエ／松本明子／かれん・miyou（Little Glee Monster）／吉田圭介・北 剛彦（INSPi）／月足天音・鎮西寿々歌・櫻井優衣・仲川瑠夏・真中まな・松本かれん・早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）／宮野静（CANDY TUNE）／塩川莉世（SWEET STEADY）／真鍋凪咲（CUTIE STREET）／萩田そら（MORE STAR）、ISSA（DA PUMP）／MINA・REINA（MAX）／知念里奈／鍵本輝（Lead）／RUI・KANON（STARGLOW）
なお、今年の『音楽の日』出演者の中から28組のアーティストの「熱唱ポスター」が東急渋谷駅道玄坂ハッピーボードに掲出。期間は7月19日まで。
■広告掲出アーティスト一覧（※50音順）
INI、＝LOVE、WEST.、Aぇ! group、EXILE、EBiDAN、＆TEAM、Kis‐My‐Ft2、King ＆ Prince、郷ひろみ、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、Snow Man、超特急、TRF、TWS、DOMOTO、Travis Japan、Number_i、NEWS、乃木坂46、HANA、BE：FIRST、氷川きよし、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、Mrs. GREEN APPLE、M！LK
『音楽の日2026』は、TBS系にて7月18日14時放送。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記