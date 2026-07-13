お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（53）が10日深夜放送のTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）に出演。ゲストを絶賛する場面があった。

この日のゲストは「平成ノブシコブシ」の吉村崇。設楽は「吉村って、俺は本当大好きだし、安定してるし。ちょっと前から忙しくて業界には欠かせない男」と大絶賛。

「俺がよく言ってる、陣内（智則）さん、小杉（竜一）さん、吉村。まぁ、もう今何て言うのかな、MC横とかそういう言い方昔からあるけど、サブMCとか。小MCだよね」と独特の言い回しで賛辞を贈った。

吉村が「いや、よくないな。MC横の方がいいし、小MCは」と笑いながらつっこむと、設楽は「俺だって小MCみたいなもん」。

吉村が「全然違います」と否定すると、設楽は「大物MCではないじゃん。大物MCってやっぱほら、さんまさんとかさ、そういうイメージがある」と説明。吉村は「大物MCだから、人のことを“小MC”って言えるんですよ。位をつけれるんですよ」と鋭くつっこみ笑いを誘った。

設楽は改めて「この3人は本当にもう、みんなもテレビとか見てたら分かると思うけど、いろんな番組の仕切り、コーナーのMCから、まあもちろん番組1本任せてもらったりとか」と吉村の活躍ぶりに触れ「何かやる時に絶対“この人居てくれたらな”っていうメンバーで」と売れっ子MCの視点で称賛した。