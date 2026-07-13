シドニー・スウィーニーとアマンダ・セイフライドが共演する映画『THE HOUSEMAID（原題）』が、邦題『ハウスメイド』として2026年11月27日より全国公開されることが決定した。

原作は、フリーダ・マクファデンによる同名ベストセラー小説。北米で累計200万部、全世界で累計300万部を突破し、Amazonでは146週、ニューヨーク・タイムズでは157週連続でランキング入りを果たした人気作だ。

映画版は北米で約1億2,600万ドル、全世界で約4億ドル、日本円にして約650億円の興行収入を記録。米レビューサイトRotten Tomatoesでも、2026年7月9日時点で観客スコア92％を獲得するヒット作となった。

物語の主人公は、ウィンチェスター家の豪邸で家政婦として働くことになった若い女性ミリー。新たな生活を始めた彼女は、やがて豪邸とそこに暮らす家族が隠している奇妙な秘密を目の当たりにしていく。

ミリー役を演じるのは、『恋するプリテンダー』（2023）やドラマ「ユーフォリア／EUPHORIA」で知られるシドニー・スウィーニー。豪邸に暮らす美しい妻ニーナ役には、『マンマ・ミーア！』シリーズや『Mank／マンク』（2020）のアマンダ・セイフライドが起用された。

監督は、『ブライズメイズ 史上最悪のウェディングプラン』（2011）や『ゴーストバスターズ』（2016）、『シンプル・フェイバー』（2018）を手がけたポール・フェイグ。華やかな世界の裏側に潜む人間関係と秘密を描いてきたフェイグ監督が、世界的ベストセラーを実写化する。

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解禁された場面写真では、カジュアルな服装で不安げな表情を浮かべるミリーと、エレガントな装いで笑みを見せるニーナが、ドアを挟んで向かい合っている。対照的な2人の関係と、豪邸で待ち受ける不穏な展開を予感させる一枚だ。

原作小説は。シリーズ第3作『ハウスメイド3 最後の秘密』も、2026年7月15日に発売される。

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映画『ハウスメイド』は2026年11月27日より新宿バルト9ほか全国ロードショー。R15＋指定。