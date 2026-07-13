「出世しないサラリーマン」に共通する5つの特徴…銀座のホステスが見続けた“残酷な現実”
ジム通いをはじめて安心して暴飲暴食していたら普通に太りました。
大人の社交場・銀座のクラブにホステスとして勤めているみずえちゃんと申します。その傍ら、ライターとしても活動しており、これまでに私がお酌をさせていただいたおじさま方との実体験をもとに、夜遊びやモテに関する情報を発信させていただいております。
◆数年後の「答え合わせ」ができてしまうお仕事
今日のテーマは「出世しないサラリーマンの特徴」です。
銀座などのクラブには、大企業の役員、メガベンチャーの創業者など各界のトップ層が日常的に集まります。そこで働くホステスたちは一流ビジネスマンの「生のデータ」に日々大量に触れています。
また、ホステスはまだ出世するちょっと手前の、少々の背伸びをしてでも銀座に足を運び、一流の先輩たちにもまれている若手・中堅時代からの顧客を見守ってきてもいます。ですので、数年後には「やっぱりあの人は大出世した」「あの人は残念ながら……」と、答え合わせができます。
そこで今回はあえて「出世しない人の特徴」に焦点を当ててみたいと思います。さっそく解説します。
◆その1「清潔感がない」
「出世しない人の特徴」として、真っ先に思い浮かぶのがこちらです。清潔感がない人は、なにをやらせてもダメ。自己管理能力や周囲への配慮が極端に欠けている、または欠けているとみなされるからです。
例えば、寝ぐせやシワのある衣服、口臭・体臭などをそのままにして仕事に挑む人がいますが、このような方は周囲に「自分自身のコンディションさえ整えられない人」と捉えられます。その結果「組織やプロジェクトを管理する能力がない人」と捉えられてしまうことも。
また、ビジネスにおいてのみならず「身だしなみ」はマナーの基本です。不快感を与える身なりは「相手を軽んじている」と受け取られ、結果的にチームワークや顧客対応に悪影響を及ぼすことになります。
経営層やマネージャー層の視点からも、身だしなみと出世には強い相関があるとされています。身だしなみはきちんと整えるようにしましょう。
◆その2「体力がない」
銀座などで長年遊んでいる男性はとにかくタフです。朝3時まで私たちとお酒を飲んで食べて騒いで歌っていても、その数時間後にはゴルフコンペに参加して、そのまた数時間後にはお酒を飲んで、その翌日には「大事な会議があるから」と通常通り出社して、そのまた翌日には海外出張に……といった感じで、とにかくタフに遊んで、そして働いています。
一方で、体力がない方は残念なことですが出世しません。管理職や役員になると、担当業務の他に人的マネジメントや社内外の調整などの業務が加わりますよね。このような重負荷労働とストレス、プレッシャーに耐え、常に頭をフル回転させるには、強靭な心身が不可欠です。
体力がない人には、長期的なリーダーシップを維持するのは困難でしょう。収入格差は体力格差でもあるとつくづく感じます。適度な運動と健康的な食生活を継続し、タフな心身を保つよう心がけてみましょう。
◆その3「ルーズ」
ルーズな人が出世しない理由は、組織における最大の評価基準である「信頼」を失い続けているからです。時間やルールにルーズな人は、業務の進行やチーム全体のマネジメントにおいて「リスク」であると判断されやすくなります。
例えば、納期や約束時間を守れない方は「スケジュール通りに物事を進行できない人」とジャッジされます。プロジェクトを任せるには不安が残る人材には、当然ですが重要なポストは与えられません。
◆その4「根性論おじさんの懐に入るのが下手」
大人の社交場・銀座のクラブにホステスとして勤めているみずえちゃんと申します。その傍ら、ライターとしても活動しており、これまでに私がお酌をさせていただいたおじさま方との実体験をもとに、夜遊びやモテに関する情報を発信させていただいております。
◆数年後の「答え合わせ」ができてしまうお仕事
今日のテーマは「出世しないサラリーマンの特徴」です。
また、ホステスはまだ出世するちょっと手前の、少々の背伸びをしてでも銀座に足を運び、一流の先輩たちにもまれている若手・中堅時代からの顧客を見守ってきてもいます。ですので、数年後には「やっぱりあの人は大出世した」「あの人は残念ながら……」と、答え合わせができます。
そこで今回はあえて「出世しない人の特徴」に焦点を当ててみたいと思います。さっそく解説します。
◆その1「清潔感がない」
「出世しない人の特徴」として、真っ先に思い浮かぶのがこちらです。清潔感がない人は、なにをやらせてもダメ。自己管理能力や周囲への配慮が極端に欠けている、または欠けているとみなされるからです。
例えば、寝ぐせやシワのある衣服、口臭・体臭などをそのままにして仕事に挑む人がいますが、このような方は周囲に「自分自身のコンディションさえ整えられない人」と捉えられます。その結果「組織やプロジェクトを管理する能力がない人」と捉えられてしまうことも。
また、ビジネスにおいてのみならず「身だしなみ」はマナーの基本です。不快感を与える身なりは「相手を軽んじている」と受け取られ、結果的にチームワークや顧客対応に悪影響を及ぼすことになります。
経営層やマネージャー層の視点からも、身だしなみと出世には強い相関があるとされています。身だしなみはきちんと整えるようにしましょう。
◆その2「体力がない」
銀座などで長年遊んでいる男性はとにかくタフです。朝3時まで私たちとお酒を飲んで食べて騒いで歌っていても、その数時間後にはゴルフコンペに参加して、そのまた数時間後にはお酒を飲んで、その翌日には「大事な会議があるから」と通常通り出社して、そのまた翌日には海外出張に……といった感じで、とにかくタフに遊んで、そして働いています。
一方で、体力がない方は残念なことですが出世しません。管理職や役員になると、担当業務の他に人的マネジメントや社内外の調整などの業務が加わりますよね。このような重負荷労働とストレス、プレッシャーに耐え、常に頭をフル回転させるには、強靭な心身が不可欠です。
体力がない人には、長期的なリーダーシップを維持するのは困難でしょう。収入格差は体力格差でもあるとつくづく感じます。適度な運動と健康的な食生活を継続し、タフな心身を保つよう心がけてみましょう。
◆その3「ルーズ」
ルーズな人が出世しない理由は、組織における最大の評価基準である「信頼」を失い続けているからです。時間やルールにルーズな人は、業務の進行やチーム全体のマネジメントにおいて「リスク」であると判断されやすくなります。
例えば、納期や約束時間を守れない方は「スケジュール通りに物事を進行できない人」とジャッジされます。プロジェクトを任せるには不安が残る人材には、当然ですが重要なポストは与えられません。
◆その4「根性論おじさんの懐に入るのが下手」