【コスパ最強】1泊4500円台で2食付きは絶対泊まるべき！京都の『無料すぎる』ホテル宿泊記
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「無料夕食と無料朝食のあるコスパ最強のホテル 京都ユニバーサルホテル烏丸に宿泊」を公開した。京都市南区にある同ホテルの宿泊記を通じて、1泊4,500円台という驚きの低価格でありながら、夕食と朝食が無料で提供される圧倒的なコストパフォーマンスの高さを紹介している。
動画では、地下鉄九条駅から徒歩4分という立地に加え、1階にコンビニエンスストアが併設されている利便性に触れている。今回宿泊したセミダブルベッドのシングルルームは13.5平米と、一般的なビジネスホテルよりも広い印象。32型のテレビや冷蔵庫、電気ポットなどの備品も過不足なく揃い、快適な空間が広がっている。
同ホテルの最大の魅力は、無料で提供される2食の食事サービスだ。夕食はカレー定食または日替わり定食から選択でき、今回はビーフカレー定食をチョイス。メインのカレーだけでなく、豊富な種類の野菜が並ぶサラダバーやソフトドリンクも自由に利用可能で、「無料夕食にしてはめちゃくちゃ良い感じ」と絶賛している。
翌日の無料朝食はバイキング形式となっている。パンや新鮮なパイナップル、納豆といった定番メニューに加え、卵焼きや焼き魚、フライドポテト、焼きそばなど和洋のおかずが充実。さらに、ボタン一つで出来上がる画期的な味噌汁サーバーも設置されており、満足度の高い食事が楽しめる様子が収められている。
宿泊を終えて、「4,500円で泊まれて夕食朝食無料はコスパ高すぎましたね」と大満足の総評。食事付きで価格以上のサービスを受けられる同ホテルは、京都観光の拠点選びで「コスパを最重視する」際の最適解となりそうだ。
動画では、地下鉄九条駅から徒歩4分という立地に加え、1階にコンビニエンスストアが併設されている利便性に触れている。今回宿泊したセミダブルベッドのシングルルームは13.5平米と、一般的なビジネスホテルよりも広い印象。32型のテレビや冷蔵庫、電気ポットなどの備品も過不足なく揃い、快適な空間が広がっている。
同ホテルの最大の魅力は、無料で提供される2食の食事サービスだ。夕食はカレー定食または日替わり定食から選択でき、今回はビーフカレー定食をチョイス。メインのカレーだけでなく、豊富な種類の野菜が並ぶサラダバーやソフトドリンクも自由に利用可能で、「無料夕食にしてはめちゃくちゃ良い感じ」と絶賛している。
翌日の無料朝食はバイキング形式となっている。パンや新鮮なパイナップル、納豆といった定番メニューに加え、卵焼きや焼き魚、フライドポテト、焼きそばなど和洋のおかずが充実。さらに、ボタン一つで出来上がる画期的な味噌汁サーバーも設置されており、満足度の高い食事が楽しめる様子が収められている。
宿泊を終えて、「4,500円で泊まれて夕食朝食無料はコスパ高すぎましたね」と大満足の総評。食事付きで価格以上のサービスを受けられる同ホテルは、京都観光の拠点選びで「コスパを最重視する」際の最適解となりそうだ。
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