＜第1子誕生＞2026年上半期パパ・ママになった芸能人たち 高畑充希、草なぎ剛、藤田ニコルら有名人多数
子どもの誕生とはいつの世も嬉しいものだが、第1子誕生の喜びは格別だ。今回は2026年上半期に第1子が産まれた芸能人たちを紹介していく。
【写真】高畑充希、草なぎ剛、藤田ニコル＜今年上半期でパパ・ママになった芸能人＞
【1〜2月】“役”から本当の“夫婦”になった人気俳優に第1子誕生！
ドラマ『1122 いいふうふ』（2024）での夫婦役ダブル主演を経て、2024年11月に結婚した人気俳優の高畑充希＆岡田将生。今年1月にはInstagramストーリーズに岡田と連名で文書を掲載し「無事家族が増えました」「産まれてきたこの世界を気に入ってもらえるよう、心を尽くしたいと思います」と報告した。
さらに1月には、お笑いタレント・ケンドーコバヤシも第1子長男が誕生してパパになっている。1月31日放送の特別番組『ケンドーコバヤシの重大発表！』（フジテレビONE）の中で一般女性との結婚と第1子誕生を報告。吉本興業のオンラインメディア「FANYマガジン」には「私、ケンドーコバヤシが一般の方と結婚しましたことをご報告申し上げます。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします」「なお、結婚相手の方に関しましては一般女性ということもあり、今後私、ケンドーコバヤシが起こすであろう数多の女性問題、および数々の不貞行為を報道しないでいただけるよう、重ね重ねお願い申し上げます」と小ボケも交えて締めくくった。
2025年4月に美容関係の会社に勤める一般男性と結婚したタレント・岡田結実は、今年2月4日に自身のInstagramで第1子出産を報告している。投稿された画像には直筆で「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」「子育ても、家庭も、お仕事も、自分自身の人生も、引き続き身を引き締めて頑張ってまいります」と決意を語っている。
モデル・俳優のトリンドル玲奈も、2月にInstagramにて第1子出産を発表。夫は俳優・山本直寛で、24年1月19日に結婚している。投稿には、第1子の小さくてかわいい手を握る様子などが収められており「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました 愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております 妊娠中から支えてくださり、あたたかいコメントをくださったみなさまには感謝の気持ちでいっぱいです。本当に助けられました」と謝意を伝えていた。
【3〜4月】元アイドル＆元フジテレビアナの美女もママに！
“さゆりんご”の愛称で親しまれる元乃木坂46でタレントの松村沙友理は、2025年12月に一般男性と結婚。今年3月11日に第1子を出産したことが報じられた。同様の報告を自身のInstagramで行っており、直筆の署名入り書面で「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました。小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」とつづっている。
2022年にプロバスケットボールチーム・千葉ジェッツふなばしに所属する渡邊雄太選手と結婚した元フジテレビアナウンサーの久慈暁子は、4月13日に第1子を出産した。自身のInstagramでは、生まれたばかりの第1子をベビーカーに乗せて散歩をする様子を「Girl mom」のコメントとともに公開しており、第1子が女の子だと明かしている。
■5〜6月も錚々たる有名人に第1子が誕生
【5〜6月】藤田ニコルが母になって感謝「かけがえのない存在と出会えた」
俳優・稲葉友と2023年8月に結婚したタレント・モデルの藤田ニコルは、5月1日に自身のInstagramを更新し、第1子を出産したことを報告した。藤田と稲葉ふたりの名前が入った書面には「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです。初めてのことばかりで慣れない日々ではございますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」とのコメントがつづられていた。
さらに5月には、俳優の草なぎ剛も所属事務所の公式サイトを通じて、「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」「今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」と、第1子が誕生したことを報告していた。
お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志も、妻である一般女性との間に第1子が誕生し5月にパパになった。Instagramで「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！」とコメントし、おくるみに包まれた第1子を抱っこする微笑ましいショットも公開している。
6月1日に第1子男児出産をInstagramにて報告したのは、俳優・タレントの筧美和子だ。2025年3月3日に結婚した一般男性との間に産まれた我が子の姿を写した投稿では「先日、男の子が産まれました 無事に会えたことに感謝しながら、かけがえのない時間を過ごしています。 この子がたくさん笑って生きていけるよう、おかあちゃんとおとうちゃん、力を合わせて頑張ります」としている。
【写真】高畑充希、草なぎ剛、藤田ニコル＜今年上半期でパパ・ママになった芸能人＞
【1〜2月】“役”から本当の“夫婦”になった人気俳優に第1子誕生！
ドラマ『1122 いいふうふ』（2024）での夫婦役ダブル主演を経て、2024年11月に結婚した人気俳優の高畑充希＆岡田将生。今年1月にはInstagramストーリーズに岡田と連名で文書を掲載し「無事家族が増えました」「産まれてきたこの世界を気に入ってもらえるよう、心を尽くしたいと思います」と報告した。
2025年4月に美容関係の会社に勤める一般男性と結婚したタレント・岡田結実は、今年2月4日に自身のInstagramで第1子出産を報告している。投稿された画像には直筆で「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」「子育ても、家庭も、お仕事も、自分自身の人生も、引き続き身を引き締めて頑張ってまいります」と決意を語っている。
モデル・俳優のトリンドル玲奈も、2月にInstagramにて第1子出産を発表。夫は俳優・山本直寛で、24年1月19日に結婚している。投稿には、第1子の小さくてかわいい手を握る様子などが収められており「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました 愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております 妊娠中から支えてくださり、あたたかいコメントをくださったみなさまには感謝の気持ちでいっぱいです。本当に助けられました」と謝意を伝えていた。
【3〜4月】元アイドル＆元フジテレビアナの美女もママに！
“さゆりんご”の愛称で親しまれる元乃木坂46でタレントの松村沙友理は、2025年12月に一般男性と結婚。今年3月11日に第1子を出産したことが報じられた。同様の報告を自身のInstagramで行っており、直筆の署名入り書面で「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました。小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」とつづっている。
2022年にプロバスケットボールチーム・千葉ジェッツふなばしに所属する渡邊雄太選手と結婚した元フジテレビアナウンサーの久慈暁子は、4月13日に第1子を出産した。自身のInstagramでは、生まれたばかりの第1子をベビーカーに乗せて散歩をする様子を「Girl mom」のコメントとともに公開しており、第1子が女の子だと明かしている。
■5〜6月も錚々たる有名人に第1子が誕生
【5〜6月】藤田ニコルが母になって感謝「かけがえのない存在と出会えた」
俳優・稲葉友と2023年8月に結婚したタレント・モデルの藤田ニコルは、5月1日に自身のInstagramを更新し、第1子を出産したことを報告した。藤田と稲葉ふたりの名前が入った書面には「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです。初めてのことばかりで慣れない日々ではございますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」とのコメントがつづられていた。
さらに5月には、俳優の草なぎ剛も所属事務所の公式サイトを通じて、「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」「今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」と、第1子が誕生したことを報告していた。
お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志も、妻である一般女性との間に第1子が誕生し5月にパパになった。Instagramで「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！」とコメントし、おくるみに包まれた第1子を抱っこする微笑ましいショットも公開している。
6月1日に第1子男児出産をInstagramにて報告したのは、俳優・タレントの筧美和子だ。2025年3月3日に結婚した一般男性との間に産まれた我が子の姿を写した投稿では「先日、男の子が産まれました 無事に会えたことに感謝しながら、かけがえのない時間を過ごしています。 この子がたくさん笑って生きていけるよう、おかあちゃんとおとうちゃん、力を合わせて頑張ります」としている。