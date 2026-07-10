サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は連日熱戦が繰り広げられている。国際サッカー連盟（FIFA）は9日（日本時間10日）、決勝トーナメント（T）2回戦のメキシコ戦で一発退場となったイングランドのDFジャレル・クアンサーに2試合の出場停止処分を科した。英メディアが報じると、ファンから疑問の声が相次いでいる。

英衛星放送「スカイ・ニュース」は、公式Xで「速報：FIFAがメキシコ戦でレッドカードを受けたイングランドのDFジャレル・クアンサーに2試合の出場停止処分を下した」と報じた。クアンサーはメキシコ戦の後半9分に相手への危険なタックルでレッドカードを受け、一発退場していた。

今大会の退場による出場停止を巡っては、米国のFWフォラリン・バログンが決勝T1回戦でレッドカードを受けて退場となったにも関わらず、FIFAが出場停止処分を1年間猶予することを発表。米国のトランプ大統領の介入疑惑から大騒動に発展する中、バログンは2回戦に先発出場し、話題を呼んだ。

X上では、今回のクアンサーとバログンの裁定の違いについて、海外ファンから疑問の声が相次いでいた。

「FIFAはメッシとアルゼンチンを助けるために全力を尽くしている」

「つまりイングランドが勝っても、アルゼンチン戦には出られないと」

「インファンティーノがこのワールドカップ後に退任することを願う。彼はこのW杯を台無しにしている」

「バログンの論争があった中、これは反吐が出る」

「2つのレッドカードはともに危険だったが、明らかに意図的なファウルではなかった。しかし、1つは出場停止処分が猶予された。もう1つは2試合の出場停止??」

「王がFIFAに電話する時だ」

「ハイ、ドナルド・トランプ、なんかしてくれよ！」

「米国は同じファウルに抗議して猶予してもらったのに。俺らは倍になるなんて」

「チャールズ王はFIFAに電話すべきだ」

「この大会はジョークだ」

クアンサーは、イングランドの次戦である準々決勝ノルウェー戦と、それに勝利した場合の準決勝に出場できない。



（THE ANSWER編集部）