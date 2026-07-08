被害者はなぜ逃げられなかったのか

群馬・伊勢崎の事件を元刑事が分析！殺人の43.7%が親族間というデータと「経済状態」の関連性

【旭川女子高生殺害事件】懲役27年が確定 内田梨湖被告の控訴見送りに「国民感情との乖離」を指摘

元警視庁刑事が解説！パトカーへの生卵・消火器投げつけに見る「公務執行妨害」の実態

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。