【茨城・傷害事件】被害者はなぜ逃げなかったのか？元刑事が指摘する「学習性無力感」の実態
治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が、YouTubeチャンネル「元警視庁刑事・小比類巻文隆【最後の取調室】」にて、「【前代未聞】茨城・49歳女、同居女性の唇を針で縫う：元刑事が解説」と題した動画を公開した。動画では、茨城県で49歳の女が同居女性の唇を針と糸で縫い合わせた傷害事件について、元刑事の視点から事件の異常性と被害者の心理状態を分析している。
事件は先月29日の午後1時30分頃に発生。容疑者と被害者は前年4月頃から同居しており、被害者は事件の翌日、近くの店に「助けて」と書かれた紙を見せて助けを求めたという。小比類巻氏は、近隣住民から「夜中から朝まで雨の中でも外に座らされていた」といった異様な目撃情報があったことに触れ、警察が監禁の疑いも視野に捜査を進めていると説明した。
動画の中盤で小比類巻氏は、被害者が凄惨な暴行を受けながらも抵抗せず、すぐに逃げ出さなかった背景について「マインドコントロールに近い状態があったのではないか」と推察。「毎日の小さな支配の積み重ねによって、心が折られてしまっている状態」だと述べ、心理学の概念である「学習性無力感」を用いて解説を展開した。逆らえば必ず罰を与えられるという条件反射を植え付けられることで、被害者は自ら判断して逃げる気力すら奪われてしまうというメカニズムを指摘している。
動画の終盤、小比類巻氏は第三者から見れば「なぜ逃げないのか」と疑問に思う状況でも、当事者は完全に支配下に置かれていると強調。さらに、周囲が異変に気づいた際の対応について「110番通報は匿名で構わない」と補足し、名前を伏せての通報が可能である事実を周知することで、異変を感じた際には迷わず通報してほしいと視聴者に呼びかけた。
事件は先月29日の午後1時30分頃に発生。容疑者と被害者は前年4月頃から同居しており、被害者は事件の翌日、近くの店に「助けて」と書かれた紙を見せて助けを求めたという。小比類巻氏は、近隣住民から「夜中から朝まで雨の中でも外に座らされていた」といった異様な目撃情報があったことに触れ、警察が監禁の疑いも視野に捜査を進めていると説明した。
動画の中盤で小比類巻氏は、被害者が凄惨な暴行を受けながらも抵抗せず、すぐに逃げ出さなかった背景について「マインドコントロールに近い状態があったのではないか」と推察。「毎日の小さな支配の積み重ねによって、心が折られてしまっている状態」だと述べ、心理学の概念である「学習性無力感」を用いて解説を展開した。逆らえば必ず罰を与えられるという条件反射を植え付けられることで、被害者は自ら判断して逃げる気力すら奪われてしまうというメカニズムを指摘している。
動画の終盤、小比類巻氏は第三者から見れば「なぜ逃げないのか」と疑問に思う状況でも、当事者は完全に支配下に置かれていると強調。さらに、周囲が異変に気づいた際の対応について「110番通報は匿名で構わない」と補足し、名前を伏せての通報が可能である事実を周知することで、異変を感じた際には迷わず通報してほしいと視聴者に呼びかけた。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。