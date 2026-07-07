「あなたが『インバウンド』なのです」海外で大炎上した日本人の迷惑行動5選
YouTubeチャンネル「海外ビジネスカジュアル」が、「【日本人行動】海外でやらかした大炎上・日本人５選」と題した動画を公開した。オーバーツーリズムが叫ばれる日本だが、実は日本人も海外で迷惑行為を引き起こしている実態について、強い懸念を示しつつ警鐘を鳴らしている。
【海外で「大炎上」した日本人】あなたも無意識にやっているかも？
日本にいると忘れがちですが、一歩海外へ出れば、あなたたち、私たち日本人が「外国人」であり「インバウンド」です。昨今、日本では外国人観光客の迷惑行為が連日報道されていますが、実は、日本人もまた海外で深刻なトラブルを引き起こしていることをご存知でしょうか。
「お土産感覚で持ち込んだ物が、空港を封鎖する大事件に発展」「現地の静かな住宅街で繰り広げられた、衝撃のピクニック」など、悪気のない行動が国際的なニュースとなった事例は後を絶ちません。なぜ、彼らは現地でそんな行動をとってしまったのか。そして、日本人が海外で「国の代表」として見られているという自覚は、なぜこれほどまでに欠如してしまうのでしょうか。
動画本編では、実際に起きた「大炎上事件」の衝撃的な実態を詳しく解説。現地の生々しい様子や、なぜその行動がこれほどまでに厳しく断罪されるのか、その裏にある決定的な理由を紐解きます。
「自分は大丈夫」と思っている方こそ要注意。海外旅行の前に絶対に知っておくべき教訓は、ぜひこちらの動画本編でご確認ください！
【海外で「大炎上」した日本人】あなたも無意識にやっているかも？
日本にいると忘れがちですが、一歩海外へ出れば、あなたたち、私たち日本人が「外国人」であり「インバウンド」です。昨今、日本では外国人観光客の迷惑行為が連日報道されていますが、実は、日本人もまた海外で深刻なトラブルを引き起こしていることをご存知でしょうか。
「お土産感覚で持ち込んだ物が、空港を封鎖する大事件に発展」「現地の静かな住宅街で繰り広げられた、衝撃のピクニック」など、悪気のない行動が国際的なニュースとなった事例は後を絶ちません。なぜ、彼らは現地でそんな行動をとってしまったのか。そして、日本人が海外で「国の代表」として見られているという自覚は、なぜこれほどまでに欠如してしまうのでしょうか。
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YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
私、鉄道ビジネスカジュアルを運営している平成鐵郎です。私の海外用チャンネルの旧「上海よもやチャンネル」ですが２０２３年４月に管理人が日本に帰任したため、中国の話題、その他海外の話題、海外旅行記や日本の不思議などをお届けします。チャンネル名も「海外ビジネスカジュアル」に2026年5月に変更いたしました。
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