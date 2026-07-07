阪神が新外国人候補として四国・高知のデルミス・ガルシア外野手（28）をリストアップしていることが6日、分かった。マイナー通算132本塁打を誇る右の長距離砲。今月に入って球団関係者が同選手を直接チェックしていたことが判明した。獲得が実現すれば支配下選手は上限の70人。2リーグ制以降、球団初の連覇を狙う猛虎が新助っ人砲の獲得調査に本腰を入れる。

軽々と運んだ大飛球は右翼席に着弾した。4日の四国・愛媛戦。1点劣勢で迎えた3回2死一塁からの第2打席だ。スライダーを捉えたガルシアの一打は逆転2ラン。さらに6回1死からの第3打席にはチェンジアップを左翼席に放り込んだ。

持ち前のパワーに加えてシュアな打撃が光った。藤川監督も生まれ育った高知の空に17、18号アーチをかける2打席連発。シーズン前期だけで四国アイランドリーグのシーズン最多本塁打記録に並んだ。阪神の球団関係者は、その怪物ぶりを観客席から見ていた。

「（阪神の方が）来られていることは知っています。（目的は）知りませんが、（今秋の）ドラフトもありますし、（例年通り）いろいろな選手を見られていると思います」

独立リーグの関係者は、今月も阪神の球団関係者が視察に訪れていたことを明かした。視線の先にいる選手こそが昨オフから調査対象の一人だったガルシアだ。22年にアスレチックスでメジャーデビュー。当時はエンゼルスだった大谷（現ドジャース）からも安打を記録した。メジャーでは通算39試合に出場して打率・207、5本塁打、20打点。一方、マイナーでは通算132本塁打を誇った。

今季は四国・高知でプレー。6日時点で40試合に出場して打率・301、18本塁打、43打点をマーク。ポジションは一塁、三塁だけでなく左翼もこなす長距離砲だ。ここまで阪神は開幕前からの課題だった左翼を固定できていない状況が続いている。既に球団は6月29日に新外国人左腕のアンダーソン・セベリーノ投手（前メッツ3A）との契約合意を発表。さらに今月3日には育成選手の神宮僚介投手とも支配下選手契約を結ぶなど補強を進めてきた。その際には竹内孝行球団副本部長が新戦力の獲得調査を継続することを示唆していた。

「（補強期限の7月末まで）あと1カ月ある。絶対埋めるかは分からないが、可能性を探りながら進めたい」

ガルシアの獲得が実現すれば支配下選手は上限の70人となる。それでも課題の左翼固定、そして得点力アップへ向けた緊急補強に着手。連覇を目指す猛虎が「四国・高知」の“藤川ルート”を生かして最後のピースを埋める。

▽デルミス・ガルシア 1998年1月7日生まれ、ドミニカ共和国出身の28歳。14年にMLB公式サイトの国際FAリスト1位の有望株としてヤンキース入団。アスレチックス移籍の22年、7月12日のレンジャーズ戦でメジャーデビュー。メジャー出場は同年のみで39試合、打率.207、5本塁打、20打点。23年6月の退団後はナショナルズ傘下2A、米独立リーグを経て、今季は四国・高知でプレー。1メートル85、90キロ。右投げ右打ち。