「トイ・ストーリー・シアター」第2弾開催決定 限定卓上スタンディを来場者全員にプレゼント
ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念した特別上映企画「トイ・ストーリー・シアター」の第2弾が、7月24日から全国7劇場でスタートすることが決定した。来場者には、限定デザインの「トイ・ストーリー・シアター卓上スタンディ」がプレゼントされる。
【画像】初日に「トイ・ストーリー・シアター」に行ってきた
「トイ・ストーリー・シアター」は、劇場全体が『トイ・ストーリー』の世界観に包まれる特別上映企画。劇場内の座席背面にはウッディやバズ・ライトイヤー、ジェシー、新キャラクターのリリーパッドらがデザインされ、本編上映前には日本版声優陣によるグリーティング映像も上映されるなど、作品への没入感を高める演出が施される。
第2弾は、ミッドランドスクエアシネマ、イオンシネマ港北ニュータウン、長野グランドシネマズ、イオンシネマ白山、MOVIX八尾、イオンシネマ佐賀大和の6劇場に加え、第1弾から実施中のシネマイクスピアリでも継続開催される。
来場者全員に配布される「トイ・ストーリー・シアター卓上スタンディ」は、本企画限定の非売品。1人につき1点の配布となり、なくなり次第終了となる場合がある。上映期間や鑑賞料金、上映スケジュールなどの詳細は各劇場の公式サイトで案内される。
【画像】初日に「トイ・ストーリー・シアター」に行ってきた
「トイ・ストーリー・シアター」は、劇場全体が『トイ・ストーリー』の世界観に包まれる特別上映企画。劇場内の座席背面にはウッディやバズ・ライトイヤー、ジェシー、新キャラクターのリリーパッドらがデザインされ、本編上映前には日本版声優陣によるグリーティング映像も上映されるなど、作品への没入感を高める演出が施される。
来場者全員に配布される「トイ・ストーリー・シアター卓上スタンディ」は、本企画限定の非売品。1人につき1点の配布となり、なくなり次第終了となる場合がある。上映期間や鑑賞料金、上映スケジュールなどの詳細は各劇場の公式サイトで案内される。