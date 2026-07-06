本当に70代!? アグネス・チャン、実姉とのお気に入りの1枚を公開
タレントのアグネス・チャンが5日にInstagramを更新。実姉との2ショットを披露した。
【写真】アグネス・チャン、そっくり実姉と2ショット
今年8月に71歳となるアグネスが「今日の写真の中で一番好きな一枚」と投稿したのは1枚の2ショット。写真には、アグネスと実姉が笑顔で並ぶ様子が収められている。
アグネスが「姉と一緒で笑顔。永遠保存版ですね」とコメントした2ショットに、ファンからは「そっくりですね美人姉妹」「いつも若々しくて美しい姉妹」「ツーショットとっても素敵です」といった反響が寄せられている。
引用：「アグネス・チャン」Instagram（＠agneschan1）
【写真】アグネス・チャン、そっくり実姉と2ショット
今年8月に71歳となるアグネスが「今日の写真の中で一番好きな一枚」と投稿したのは1枚の2ショット。写真には、アグネスと実姉が笑顔で並ぶ様子が収められている。
アグネスが「姉と一緒で笑顔。永遠保存版ですね」とコメントした2ショットに、ファンからは「そっくりですね美人姉妹」「いつも若々しくて美しい姉妹」「ツーショットとっても素敵です」といった反響が寄せられている。
引用：「アグネス・チャン」Instagram（＠agneschan1）