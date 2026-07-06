【大食い好きは行くべき】大食いらすかるも「腹はち切れそう」と撃沈した神コスパの激盛り定食屋
大食いYouTuberの「大食いらすかる」が、「【想像以上】愛が止まらず卓上大渋滞！満腹を超える激盛り定食屋」を公開した。動画では、山梨県甲州市にある定食屋を訪問し、想像を絶する愛情（サービス）とボリュームに圧倒される様子が収められている。
お馴染みのゲストであるガデュ氏と共に訪れたのは、「花藤食堂」。らすかる氏は、提供された料理の量が「もれなく増量」されていることに驚愕する。最初に手を付けた巨大な鶏の唐揚げについては、その大きさにもかかわらず1枚350円という「破格」な値段設定に驚きつつ、「脂の味がうまい」と絶賛した。
さらに、極厚のトンカツや素揚げされた巨大な茄子など、次々と現れる料理を堪能していく。しかし、食事の途中で、頼んでいない「かき揚げ丼」や「バラとヒレカツ」がサービスとして提供されるというサプライズが発生。同席したガデュ氏にも規格外の冷やし中華が運ばれ、両者は店側の止まらない愛情に圧倒されていく。
らすかる氏は、味変のために自家製ラー油やタルタルソース、柚子胡椒を駆使しつつ食べ進めるが、あまりの量に「もう無理かも」と限界を吐露。最終的に「タッパーを下さい」と申告し、無理をせずにお持ち帰りすることを選択した。
店側の過剰なまでのサービス精神と確かな味が際立つ同店は、大食いに自信がある人にとって、一度は挑戦してみる価値のある魅力的な定食屋だと言えるだろう。
お馴染みのゲストであるガデュ氏と共に訪れたのは、「花藤食堂」。らすかる氏は、提供された料理の量が「もれなく増量」されていることに驚愕する。最初に手を付けた巨大な鶏の唐揚げについては、その大きさにもかかわらず1枚350円という「破格」な値段設定に驚きつつ、「脂の味がうまい」と絶賛した。
さらに、極厚のトンカツや素揚げされた巨大な茄子など、次々と現れる料理を堪能していく。しかし、食事の途中で、頼んでいない「かき揚げ丼」や「バラとヒレカツ」がサービスとして提供されるというサプライズが発生。同席したガデュ氏にも規格外の冷やし中華が運ばれ、両者は店側の止まらない愛情に圧倒されていく。
らすかる氏は、味変のために自家製ラー油やタルタルソース、柚子胡椒を駆使しつつ食べ進めるが、あまりの量に「もう無理かも」と限界を吐露。最終的に「タッパーを下さい」と申告し、無理をせずにお持ち帰りすることを選択した。
店側の過剰なまでのサービス精神と確かな味が際立つ同店は、大食いに自信がある人にとって、一度は挑戦してみる価値のある魅力的な定食屋だと言えるだろう。
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外食をメインに色んな美味しいご飯を大食いしてます