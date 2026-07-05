相手の“妨害行為”も意に介さず、PKを成功させたエムバペ（左）。（C）Getty Images

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　フランスが８強に駒を進めた。

　北中米ワールドカップで現地７月４日に、ラウンド16でフランスパラグアイが対戦。スコアレスで迎えた70分、フランスキリアン・エムバペのPKで先制し、そのまま１−０で勝利した。

　このPKの直前に、パラグアイ側が必死の抵抗を見せる。『DAZN』の公式インスタグラムが「ベラスケス PKの直前にスポットを荒らす」と綴り、足でピッチを削る様子を公開した。この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
 
「こういうサッカー、懐かしくもある」
「それ見て笑ってたデンベレ可愛かったw」
「デンベレニッコニコで草」
パラグアイおもろ過ぎた」
「その国の特徴がある おれは好きやパラグアイ
「いい悪いは置いといて、パラグアイは勝つためにとことんやってましたね」
パラグアイやりたいこと全部やってて天才」
「これぐらいするのが面白い（笑）」
「穴掘りはイエローちゃうんか」
「おもしろい試合だった色んな意味で」

　結局はエムバペにPKを決められるのだが、とことん勝負にこだわる姿勢が垣間見えたワンシーンだった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】「勝つためにとことんやってましたね」これで失敗しろ！ フランスにPK→パラグアイが必死の抵抗「デンベレニッコニコで草」

 