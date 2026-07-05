「パラグアイおもろ過ぎた」エムバペのPK直前にまさか！「やりたいこと全部やってて天才」。必死の抵抗に脚光「それ見て笑ってたデンベレ可愛かったw」【Ｗ杯】
フランスが８強に駒を進めた。
北中米ワールドカップで現地７月４日に、ラウンド16でフランスとパラグアイが対戦。スコアレスで迎えた70分、フランスがキリアン・エムバペのPKで先制し、そのまま１−０で勝利した。
このPKの直前に、パラグアイ側が必死の抵抗を見せる。『DAZN』の公式インスタグラムが「ベラスケス PKの直前にスポットを荒らす」と綴り、足でピッチを削る様子を公開した。この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
「こういうサッカー、懐かしくもある」
「それ見て笑ってたデンベレ可愛かったw」
「デンベレニッコニコで草」
「パラグアイおもろ過ぎた」
「その国の特徴がある おれは好きやパラグアイ」
「いい悪いは置いといて、パラグアイは勝つためにとことんやってましたね」
「パラグアイやりたいこと全部やってて天才」
「これぐらいするのが面白い（笑）」
「穴掘りはイエローちゃうんか」
「おもしろい試合だった色んな意味で」
結局はエムバペにPKを決められるのだが、とことん勝負にこだわる姿勢が垣間見えたワンシーンだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「勝つためにとことんやってましたね」これで失敗しろ！ フランスにPK→パラグアイが必死の抵抗「デンベレニッコニコで草」
北中米ワールドカップで現地７月４日に、ラウンド16でフランスとパラグアイが対戦。スコアレスで迎えた70分、フランスがキリアン・エムバペのPKで先制し、そのまま１−０で勝利した。
このPKの直前に、パラグアイ側が必死の抵抗を見せる。『DAZN』の公式インスタグラムが「ベラスケス PKの直前にスポットを荒らす」と綴り、足でピッチを削る様子を公開した。この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
「こういうサッカー、懐かしくもある」
「それ見て笑ってたデンベレ可愛かったw」
「デンベレニッコニコで草」
「パラグアイおもろ過ぎた」
「その国の特徴がある おれは好きやパラグアイ」
「いい悪いは置いといて、パラグアイは勝つためにとことんやってましたね」
「パラグアイやりたいこと全部やってて天才」
「これぐらいするのが面白い（笑）」
「穴掘りはイエローちゃうんか」
「おもしろい試合だった色んな意味で」
結局はエムバペにPKを決められるのだが、とことん勝負にこだわる姿勢が垣間見えたワンシーンだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「勝つためにとことんやってましたね」これで失敗しろ！ フランスにPK→パラグアイが必死の抵抗「デンベレニッコニコで草」