2026年夏ドラマ「期待する主演俳優」1位は年の差恋愛に挑むtimeleszメンバー
夏の始まりを告げるように7月期ドラマが続々と開幕。そんな中、クランクイン！では「2026年7月期夏ドラマで『期待する主演俳優」は？」と題したアンケートを実施。1位は『ラストノート』（フジテレビ系／毎週木曜22時）寺西拓人が輝いた。
【写真】2026年夏ドラマ「期待する主演俳優」ランキングを写真でチェック！
今回の結果は、クランクイン！が2026年6月25日〜6月29日の5日間で「2026年7月期夏ドラマ『期待する主演俳優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2人まで。2244名から回答があった。
集計の結果、第1位に輝いたのは9日スタートの『ラストノート』で内田有紀とダブル主演を務めるtimeleszの寺西拓人。このドラマは、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった年の差のある男女が、静かにひかれ合い、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で活写する大人のラブストーリー。本作で寺西が演じるのは自身が育った環境によって夢をあきらめ自分にフタをして生きる30歳の澄晴。彼が人生の酸いも甘いも経験し現状維持の日常を送る49歳の葵（内田有紀）と出会い、恋に落ちる姿が描かれる。
アンケートには「絶対に寺西くんの時代が来ます。とにかくメロい」「世間のみなさんに見つかっちゃうはずです♪」などの称賛や「穏やかで品のある空気感に期待値上がりまくり」「大人の純愛をリアリティをもって演じてくれそう」といった期待が相次いで寄せられている。
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今回の結果は、クランクイン！が2026年6月25日〜6月29日の5日間で「2026年7月期夏ドラマ『期待する主演俳優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2人まで。2244名から回答があった。
アンケートには「絶対に寺西くんの時代が来ます。とにかくメロい」「世間のみなさんに見つかっちゃうはずです♪」などの称賛や「穏やかで品のある空気感に期待値上がりまくり」「大人の純愛をリアリティをもって演じてくれそう」といった期待が相次いで寄せられている。