2日に2026W杯ベスト32でボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦したホスト国のアメリカ代表は、退場者を出すアクシデントがありながらも2-0で勝利を収めた。



見事だったのはアメリカ代表監督マウリシオ・ポチェッティーノの手腕だ。1-0で迎えた64分にFWフォラリン・バログンが一発レッドをもらってしまい、残りの時間を10人で戦うことに。しかしポチェッティーノは単なる守備固めには動かず、FW陣をベンチへ下げることをしなかった。



