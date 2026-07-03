アメリカ代表はなぜポチェッティーノを招聘できたのか 資金に限界があったアメリカサッカー連盟を支援した実業家の存在
2日に2026W杯ベスト32でボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦したホスト国のアメリカ代表は、退場者を出すアクシデントがありながらも2-0で勝利を収めた。
見事だったのはアメリカ代表監督マウリシオ・ポチェッティーノの手腕だ。1-0で迎えた64分にFWフォラリン・バログンが一発レッドをもらってしまい、残りの時間を10人で戦うことに。しかしポチェッティーノは単なる守備固めには動かず、FW陣をベンチへ下げることをしなかった。
これこそアメリカサッカー界が望んでいたものなのかもしれない。英『Daily Mail』がポチェッティーノ就任までの軌跡を振り返っているが、このポチェッティーノ招聘にはアメリカの実業家たちの行動が大きく影響している。
アメリカはコパ・アメリカ2024で惨敗し、当時の代表監督グレッグ・バーホルターの解任を決断。その後任候補にはユルゲン・クロップの名前もあったが、実現せず。そもそもアメリカサッカー連盟にはビッグネームを雇うだけの資金力がなく、選択肢が限られていたのだ。
そこで手を挙げたのがヘッジファンド・シタデルの創業者でもある実業家のケネス・グリフィン氏、そのグリフィン氏が声をかけたダイアメーター・キャピタル・パートナーズの共同創業者、スコット・グッドウィン氏、経営者で元ゴールドマン・サックスのトレーダーであるショーン・フィーニー氏らだ。
グッドウィン氏はアメリカサッカー連盟に大物監督を招聘する資金がないと聞き、「じゃあその差額を私たちで負担しようか？という話になった」と当時を振り返っている。
「これはアメリカサッカー界の未来を変えるものになると思った。自国開催のW杯で競争力のある代表チームを送り出すチャンスであり、代表チームが勝利を収めることで影響は波及し、アメリカサッカーのあらゆるところに良い影響があるだろうと。我々はサッカーという贈り物を多くの子どもたちに届けたかったのだ」
ポチェッティーノのチームスタッフを雇うには2000万ドルほどが必要だったそうだが、この一部をグッドウィン氏らもサポートしたようだ。
今回のボスニア・ヘルツェゴビナ戦での采配は、同氏らが期待していたものだったのではないか。ベスト16ではベルギー代表との対戦だが、アメリカはどこまで勝ち進めるのか。
グッドウィン氏は「アメリカは女子サッカーが強い。W杯でも、五輪でもタイトルを手にしている。男子でも同じことを成し遂げるべきだ。今年だろうと、2030年だろうと、2034年だろうと。必ず実現するだろう」と語っていて、アメリカの本気度が窺える。