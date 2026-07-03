ますます綺麗になる氷川きよし、久々の女子会でエネルギーチャージ「みんな日々悩みの中で戦ってるんだよな」
歌手の氷川きよしが、3日までにInstagramを更新し、“大親友”たちと「女子会」を開催したことを報告。「みんな日々悩みの中で戦ってるんだよな」としみじみ語っている。
【写真】氷川きよし、素顔のタンクトップ姿に話題の“水着姿”が「スタイル抜群」 美脚ショットも（11枚）
SNSにて公開している水着姿やショートパンツ姿などの近影に「どんどん美しくなってる」「スタイル抜群」「美脚」と注目が集まっている氷川。昨年は、小室哲哉との初のコラボ楽曲「Party of Monsters」（アニメ『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』EDテーマ）が話題に。
そんな氷川が「久しぶりの鎌倉の大親友と女子会」「エネルギーチャージ」と、気心のしれた仲間たちとの会食を報告。「みんな日々悩みの中で戦ってるんだよな。家族の悩みとか」と、お互いの苦労を共有したようで、「みんなで喋りまくって心も身体も元気でた」「私にとってものすごく大事な時間！」と、つかの間の貴重なひとときを振り返っている。
写真には仲間たちと寄り添う氷川の姿が。タンクトップにジーパンというラフな姿で鎌倉の浜辺を満喫する様子に、コメント欄には「kiiちゃん、リフレッシュできました？鎌倉いいだろうな」素敵なお友達と女子会でパワーチャージですね」「女子会でリフレッシュ 最高〜」といった声が寄せられている。
■氷川きよし（ひかわ きよし）
1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロムビア創立90周年記念アーティストとして「箱根八里の半次郎」で歌手デビュー。同年『NHK紅白歌合戦』に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70ヶ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に「きよしのズンドコ節」で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール超×氷川きよし企画としてシングル「限界突破×サバイバー」をリリースし新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社「KIIZNA」を設立した。
引用：「氷川きよし」Instagram（@kiina_kiyoshi_hikawa）
【写真】氷川きよし、素顔のタンクトップ姿に話題の“水着姿”が「スタイル抜群」 美脚ショットも（11枚）
SNSにて公開している水着姿やショートパンツ姿などの近影に「どんどん美しくなってる」「スタイル抜群」「美脚」と注目が集まっている氷川。昨年は、小室哲哉との初のコラボ楽曲「Party of Monsters」（アニメ『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』EDテーマ）が話題に。
写真には仲間たちと寄り添う氷川の姿が。タンクトップにジーパンというラフな姿で鎌倉の浜辺を満喫する様子に、コメント欄には「kiiちゃん、リフレッシュできました？鎌倉いいだろうな」素敵なお友達と女子会でパワーチャージですね」「女子会でリフレッシュ 最高〜」といった声が寄せられている。
■氷川きよし（ひかわ きよし）
1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロムビア創立90周年記念アーティストとして「箱根八里の半次郎」で歌手デビュー。同年『NHK紅白歌合戦』に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70ヶ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に「きよしのズンドコ節」で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール超×氷川きよし企画としてシングル「限界突破×サバイバー」をリリースし新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社「KIIZNA」を設立した。
引用：「氷川きよし」Instagram（@kiina_kiyoshi_hikawa）