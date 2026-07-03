NHK音楽特番『うたであえたら 2026』福山雅治、ミセス、モナキ、M！LKら出演歌手31組発表
Mrs. GREEN APPLE大森元貴、北川景子、二宮和也が司会を務める8月15日放送の音楽特番『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』（NHK総合・BSP4K）より、出演歌手31組が発表された。
【写真】『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』の司会を務めるMrs.GREEN APPLE大森元貴、北川景子、二宮和也
本番組は昭和・平成・令和、それぞれの時代で生まれ愛されてきた名曲の数々をNHKホールから届ける番組。「大切な人との思い出の歌」や「この夏に家族で聴きたい歌」など歌のリクエストやメッセージを募集し、全国から寄せられた歌にまつわるエピソードを紹介しながら、歌を送る。
このたび、出演歌手31組が発表。
■出演歌手（50音順）
あいみょん、新しい学校のリーダーズ、生田絵梨花、＝LOVE、一之森大湖、Aぇ! group、大泉洋、大森元貴、ORANGE RANGE、串田アキラ、郷ひろみ、さだまさし、純烈、徳永英明、新浜レオン、ハンバート ハンバート、氷川きよし、福山雅治、FRUITS ZIPPER、増田惠子（ピンク・レディー）、Mrs. GREEN APPLE、南こうせつ、南野陽子、宮本浩次、M！LK、モナキ、森山良子、山崎育三郎、山本リンダ、LUNA SEA、渡辺美里 ほか（さだまさし、Mrs. GREEN APPLEは8月9日のNHKホールでの公開収録には出演しない）
なお、番組ホームページでは出演歌手に歌ってほしい曲のリクエストやメッセージを募集。また公開収録の観覧募集もスタート。収録は8月9日NHKホールにて開催される。詳細はNHKイベント・インフォメーションのホームページにて。
『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』は、NHK総合・BSP4Kにて8月15日18時5分放送。
※徳永英明の「徳」は旧字体、「英」は草冠の間が空く
【写真】『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』の司会を務めるMrs.GREEN APPLE大森元貴、北川景子、二宮和也
本番組は昭和・平成・令和、それぞれの時代で生まれ愛されてきた名曲の数々をNHKホールから届ける番組。「大切な人との思い出の歌」や「この夏に家族で聴きたい歌」など歌のリクエストやメッセージを募集し、全国から寄せられた歌にまつわるエピソードを紹介しながら、歌を送る。
■出演歌手（50音順）
あいみょん、新しい学校のリーダーズ、生田絵梨花、＝LOVE、一之森大湖、Aぇ! group、大泉洋、大森元貴、ORANGE RANGE、串田アキラ、郷ひろみ、さだまさし、純烈、徳永英明、新浜レオン、ハンバート ハンバート、氷川きよし、福山雅治、FRUITS ZIPPER、増田惠子（ピンク・レディー）、Mrs. GREEN APPLE、南こうせつ、南野陽子、宮本浩次、M！LK、モナキ、森山良子、山崎育三郎、山本リンダ、LUNA SEA、渡辺美里 ほか（さだまさし、Mrs. GREEN APPLEは8月9日のNHKホールでの公開収録には出演しない）
なお、番組ホームページでは出演歌手に歌ってほしい曲のリクエストやメッセージを募集。また公開収録の観覧募集もスタート。収録は8月9日NHKホールにて開催される。詳細はNHKイベント・インフォメーションのホームページにて。
『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』は、NHK総合・BSP4Kにて8月15日18時5分放送。
※徳永英明の「徳」は旧字体、「英」は草冠の間が空く