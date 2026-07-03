買い物袋や箱の有料化をめぐる論争が、SNSで話題を集めている。

【映像】購入者の“モヤモヤ”と店員の“ジレンマ”

ケーキやフルーツサンド・贈答用ブランドのお菓子などを購入する際の対応について、購入者と店員それぞれの意見がXにて投稿されている。

購入者の“不満”と店員の“悲鳴”

購入者側は「相当高級な値段なのに、袋は有料・箱に持ち手もない、マイバッグにいれてケーキが崩れてもお店は関係ないですってスタンス？ケーキ屋さんで袋有料ってなかなか」「（箱が有料と言われ）『じゃあ要らないです』って断ったら『崩れちゃいますけど？』って。じゃあ箱込みで売れって言いそうに…」「贈答用ブランドのお菓子屋さんが有料ですって紙袋込みのブランドなのに。むしろ紙袋が本体だろ？」「A店やB店は何も言わず袋入れてくれるしお渡し用に何枚必要かも尋ねてくれる。贈答用なら当たり前よね…」など、不満の声が多数あがっている。

また「ほかのケーキ屋さんの袋持って行って使ってる」「底が抜けないよう二重にしますね！って重ねてくれる（無料）その心遣い…」「地方でお菓子買ったら、無料で袋つけてくれた。お土産としての宣伝のためなんだろうな」「袋が無料で親切→次もここで買おうとなりがち」などの声も寄せられている。

一方で、店員側からは「袋有料って言っただけで、キレられたり返品されたりする」「ごめんなさい有料でって思いながら働いてるから…」「商品値上げして、紙袋無料の方がいいって意見がめちゃくちゃあがりました」「しんどいのはいつも現場だよね」などの本音が寄せられている。（『わたしとニュース』より）