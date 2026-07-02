PlayStation、新作ゲームのディスク版を2028年1月で生産終了 ─ 「購買トレンドの変化を踏まえ」

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStationコンソール向け新作ゲームのディスク版生産を、2028年1月に終了すると発表した。2028年1月以降に発売される新作ゲームは、PlayStation Storeおよび販売店において、ダウンロード版のみで提供される。

にて発表された。SIEは「お客様の購買トレンドや、エンタテインメント業界全体が物理ディスクからデジタルへと移行している状況」を踏まえ、2028年1月以降に発売されるすべてのPlayStationコンソール向け新作ゲームについて、ディスク版の生産を終了すると説明している。

なお、すでに発売済みのタイトルや、2028年1月より前にディスク版として発売されるタイトルには影響はない。あくまで対象となるのは、2028年1月以降に発売される新作タイトルだ。

SIEは今回の移行について、「デジタルメディアへの需要が物理ディスクを大きく上回るなか、お客様の利用実態や市場環境の変化を踏まえて決定したもの」としている。今後はPlayStation Storeなどを通じたダウンロード販売を中心に、ユーザーが希望する購入方法を選択できる環境を提供していくという。

ゲーム業界では近年、ダウンロード版の普及が進み、物理メディアの存在感は徐々に薄れてきた。現行のPlayStation 5にもディスクドライブ非搭載モデルが用意されており、パッケージ版を購入せず、デジタル版のみでゲームを遊ぶユーザーも増えている。今回の発表は、そうした流れをさらに決定づけるものとなりそうだ。

またSIEは同日、PS3およびPS Vita向けPlayStation Storeのサービス終了も。PS3向けPS Storeは一部の国・地域で2026年より順次終了し、2027年には全世界でPS3およびPS Vita向けPS Storeが終了する。終了後は、これらのデバイス上で新たなコンテンツを購入できなくなるが、購入済みコンテンツについては、サービス終了後も当面の間、引き続きダウンロード可能とされている。

PlayStationの歴史を支えてきたディスク版ゲームは、少なくとも新作タイトルについては、2028年をもって大きな節目を迎えることになる。

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