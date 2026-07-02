敵地アスレチックス戦

米大リーグのドジャースは6月30日（日本時間7月1日）、敵地でアスレチックスに9-3で勝利。デーブ・ロバーツ監督が監督通算1000勝目を挙げた。試合後、ロッカールームでスピーチする指揮官の映像が公開されると、ファンの視線は背後の大谷翔平投手に集中。「必死に眠気堪えてておもろい」「かわちいw」と笑いを誘われた声が相次いだ。

ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の試合後番組で、指揮官の“1000勝パーティー”の様子が紹介された。場所は試合後のロッカールーム。ロバーツ監督がスピーチする中、ナインやコーチがグラスを持って聞き入った。

そんな中、背後に映った大谷は目をパチパチさせるなど少し眠そうな表情。X上のファンも「頑張って眠気を必死に堪えてる」「眠いのめっちゃ我慢してるの？」「かわちいwww」「大谷さん必死に眠気堪えてておもろい 試合後だし乳幼児ちゃんいると寝不足になるよね」「世のお父さんと同じで、子供が幼いと睡眠不足になるよねー」「…大谷くん、眠いんじゃない？」といった声をあげた。

試合は大谷が「1番・DH」で1四球を含む4打数1安打。先発ロブレスキーが7回7安打3失点で、自身初の2桁勝利となる10勝目を挙げた。ナ・リーグ西地区首位のドジャースは56勝30敗となり、貯金26となった。



（THE ANSWER編集部）