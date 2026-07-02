かたせ梨乃“自認16歳の美少女”に！JO1豆原一成とＷ主演のロマンティックホラー『夫婦と16歳』今夜スタート！
かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がダブル主演を務めるドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時30分）の第1回が2日深夜に放送される。
【写真】JO1の豆原一成が演じる絋『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第1回より
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気を描き出す。
■第1回あらすじ
野村絋（豆原）と妻・冴（岡田結実）が新婚生活を送るアパートの隣に、一人暮らしを始めた白石美子（かたせ）が引っ越してくる。イケメンで優しい絋に一目惚れした美子は、既婚者とわかっていながらも、手料理のお裾分けを機に親交を深めていく。そんな二人の様子に冴は不倫を疑うが、絋は「ありえない」と一蹴。しかし“ある秘密”を抱えた隣人の狂気は暴走していく…。
ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』はテレビ東京系にて毎週木曜深夜24時30分放送。
【写真】JO1の豆原一成が演じる絋『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第1回より
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気を描き出す。
■第1回あらすじ
ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』はテレビ東京系にて毎週木曜深夜24時30分放送。