【水ダウ】みなみかわ“世の上司”のツラさを体現？ 後輩芸人への対応に反響相次ぐ
1日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）では、「ぼくらのバリケード戦争」と題した企画を実施。その中で、みなみかわが後輩芸人の言動に静かに怒りをにじませる一幕があった。
【写真】みなみかわも静かな怒り…『水ダウ』企画で反響集めた芸人
同企画は「隣り合う2つの廃墟をチームに分かれてそれぞれバリケード封鎖！予算30万円で攻守どんなアイテムも購入&使用OK…日の出と共に互いに攻め込み合う」というもの。
みなみかわチームの一員だったはっしーはっぴーは、自身のミスを注意されるも、どこか他人事のような態度で「お互い、気をつけましょう」「またなんかあったら言ってください」と先輩のみなみかわに呼びかけるなどといった様子を見せた。
立場上、強く叱責はできないみなみかわは、はっしーはっぴーが去った後に「これヤバいって。アイツのミスで、こうなってるから！箸もないし！お弁当もないし！絶対『ごめん』って言わへん。世の中の上司はオレの気持ち、わかってくれると思う。怒らなアカンから！」と本音をぶちまけた。
SNS上では「みなみかわさん、わかるよ！」「みなみかわさんわかりますよ」「同情します」「みなみかわさん頑張ってる」などといった声が広がった。
【写真】みなみかわも静かな怒り…『水ダウ』企画で反響集めた芸人
同企画は「隣り合う2つの廃墟をチームに分かれてそれぞれバリケード封鎖！予算30万円で攻守どんなアイテムも購入&使用OK…日の出と共に互いに攻め込み合う」というもの。
みなみかわチームの一員だったはっしーはっぴーは、自身のミスを注意されるも、どこか他人事のような態度で「お互い、気をつけましょう」「またなんかあったら言ってください」と先輩のみなみかわに呼びかけるなどといった様子を見せた。
立場上、強く叱責はできないみなみかわは、はっしーはっぴーが去った後に「これヤバいって。アイツのミスで、こうなってるから！箸もないし！お弁当もないし！絶対『ごめん』って言わへん。世の中の上司はオレの気持ち、わかってくれると思う。怒らなアカンから！」と本音をぶちまけた。
SNS上では「みなみかわさん、わかるよ！」「みなみかわさんわかりますよ」「同情します」「みなみかわさん頑張ってる」などといった声が広がった。