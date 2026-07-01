麻木久仁子が「なんで!?」と驚愕！小指1本で崩れ落ちる体の秘密とつまずきの原因となる“足首のズレ”
YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【つまずき防止】原因は足首の関節ズレだった!?簡単セルフケアで力が復活【麻木久仁子さん】」を公開した。動画では、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏とゲストの麻木久仁子氏が対談し、麻木氏が「バンバン歩けるような気がする」と語るほど効果的な、足首のセルフケアを実践している。
まず足首の状態をチェックするため、麻木氏が片足を前に出し、反対の腕を伸ばして角田氏が上から押さえるテストを実施。左足前の時は耐えられたが、右足前の時は角田氏の小指1本の力でも崩れ落ちてしまい、麻木氏は「痛い」と苦笑いを浮かべた。東洋医学を学ぶ麻木氏だが、体のことには知識がなく、運動も苦手だという。そこで角田氏は、麻木氏のような一般の人にも関節の重要性を知ってほしいと語る。
角田氏は、右足首に体重移動がうまくできず、脳が「この足首おかしいよ」と制御をかけ、力が抜けてしまっていると解説する。痛みがなくても関節の機能が衰えていることに納得した麻木氏は、足首のセルフケアに挑戦。外くるぶしと足首の真ん中の間を指で軽く押さえ、足首の力だけでつま先を上下に動かすというものだ。
セルフケア後、再び力比べのチェックを行うと、今度は右足前でも力が抜けず、角田氏が力強く押しても耐えられるように。麻木氏は「大丈夫だった」と声を弾ませ、つまずく原因が筋力低下ではなく、関節のズレと神経の命令だったという事実に「バンバン歩けるような気がする」と笑顔を見せた。
筋力を鍛える前に、関節を正しい位置に戻し、脳の制御を解除することの大切さが示された本動画。健康寿命を延ばすための希望が見え、心身ともにポジティブに変化していく麻木氏の姿が印象的な内容となっている。
まず足首の状態をチェックするため、麻木氏が片足を前に出し、反対の腕を伸ばして角田氏が上から押さえるテストを実施。左足前の時は耐えられたが、右足前の時は角田氏の小指1本の力でも崩れ落ちてしまい、麻木氏は「痛い」と苦笑いを浮かべた。東洋医学を学ぶ麻木氏だが、体のことには知識がなく、運動も苦手だという。そこで角田氏は、麻木氏のような一般の人にも関節の重要性を知ってほしいと語る。
角田氏は、右足首に体重移動がうまくできず、脳が「この足首おかしいよ」と制御をかけ、力が抜けてしまっていると解説する。痛みがなくても関節の機能が衰えていることに納得した麻木氏は、足首のセルフケアに挑戦。外くるぶしと足首の真ん中の間を指で軽く押さえ、足首の力だけでつま先を上下に動かすというものだ。
セルフケア後、再び力比べのチェックを行うと、今度は右足前でも力が抜けず、角田氏が力強く押しても耐えられるように。麻木氏は「大丈夫だった」と声を弾ませ、つまずく原因が筋力低下ではなく、関節のズレと神経の命令だったという事実に「バンバン歩けるような気がする」と笑顔を見せた。
筋力を鍛える前に、関節を正しい位置に戻し、脳の制御を解除することの大切さが示された本動画。健康寿命を延ばすための希望が見え、心身ともにポジティブに変化していく麻木氏の姿が印象的な内容となっている。
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チャンネル情報
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