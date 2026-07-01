【2026年最新版】SBI証券の新NISAで損しない！絶対に買うべきおすすめ投資信託3選
YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が、「【保存版】SBI証券の新NISAで買えるおすすめ投資信託はコレ！【2026年】」と題した動画を公開した。本動画では、SBI証券の新NISA口座で購入可能な投資信託の中から、特に注目すべき3つのファンドを厳選して紹介。それぞれの特徴や、どんな投資戦略を持つ人に向いているかを簡潔にまとめている。
動画の冒頭で1つ目のおすすめとして取り上げているのは、「SBI・NASDAQ100」である。同ファンドはNASDAQ100に連動する投資信託の中で最安の手数料水準であり、SBI証券で手軽に買えるようになった点を評価。過去20年の平均リターンをS&P500と比較し、「S&P500が年10%に対してNASDAQ100は年15%だった」と説明した上で、「AI分野で大活躍の米ハイテク株に集中したいならNASDAQ100で攻めましょう」と、成長性に期待する投資家へ推奨している。
続いて2つ目に挙げたのは、「SBI・iシェアーズ・ゴールド」である。有事の際の安全資産として知られるゴールドに単体で投資できる最安値ファンドとして紹介。「地政学リスクなど有事の際、安全資産として今後も上昇が期待できる」と分析し、「新NISAでもう1つ投信を追加するなら、リスク分散だとゴールドで間違いなし」と、ポートフォリオの安定化を図る手段として強く推している。
最後に3つ目として、高配当ファンドの代表格である「SBI・SCHD」を紹介。2025年の配当利回りが3.83%と高い水準であることに加え、「毎年配当が増える増配率が約10%あるため、高配当株投資ならSBI・SCHDがおすすめ」と、長期的なインカムゲインを狙う投資家に最適だと断言した。
動画を通して、成長重視のハイテク株、守りを固めるゴールド、安定した利回りを狙う高配当株という、異なる特性を持つ3つのファンドが提案されている。自身の投資スタイルやリスク許容度に合わせて、新NISAの銘柄選びの参考になる内容だ。
動画の冒頭で1つ目のおすすめとして取り上げているのは、「SBI・NASDAQ100」である。同ファンドはNASDAQ100に連動する投資信託の中で最安の手数料水準であり、SBI証券で手軽に買えるようになった点を評価。過去20年の平均リターンをS&P500と比較し、「S&P500が年10%に対してNASDAQ100は年15%だった」と説明した上で、「AI分野で大活躍の米ハイテク株に集中したいならNASDAQ100で攻めましょう」と、成長性に期待する投資家へ推奨している。
続いて2つ目に挙げたのは、「SBI・iシェアーズ・ゴールド」である。有事の際の安全資産として知られるゴールドに単体で投資できる最安値ファンドとして紹介。「地政学リスクなど有事の際、安全資産として今後も上昇が期待できる」と分析し、「新NISAでもう1つ投信を追加するなら、リスク分散だとゴールドで間違いなし」と、ポートフォリオの安定化を図る手段として強く推している。
最後に3つ目として、高配当ファンドの代表格である「SBI・SCHD」を紹介。2025年の配当利回りが3.83%と高い水準であることに加え、「毎年配当が増える増配率が約10%あるため、高配当株投資ならSBI・SCHDがおすすめ」と、長期的なインカムゲインを狙う投資家に最適だと断言した。
動画を通して、成長重視のハイテク株、守りを固めるゴールド、安定した利回りを狙う高配当株という、異なる特性を持つ3つのファンドが提案されている。自身の投資スタイルやリスク許容度に合わせて、新NISAの銘柄選びの参考になる内容だ。
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