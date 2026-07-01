画質向上からバッテリー劣化防止まで！Switch 2を快適に遊ぶための設定41選
「アキヒトのゲームチャンネル」が「Switch2 買ったらやるべきおすすめ設定41選【2026年最新】」を公開した。
新ハードとなるSwitch2に搭載された数々の新機能や、より快適にゲームをプレイするための最適な設定方法を詳細に解説している。
■ 画質向上かバッテリーか。「携帯モードブースト」の活用法
動画では、全41項目にも及ぶ設定が網羅されている。
中でも注目なのが「携帯モードブースト」機能だ。これをオンにすると、携帯モードでもテレビモード相当の鮮明な画質でゲームを楽しめるようになる。
ただし、バッテリー消費が増加するほか、タッチスクリーンが使えなくなるなどの制約もあるため、状況に応じて使い分けることが重要だと語られた。
■ 直感操作の「マウス機能」や便利な自動化設定も
また、Joy-Con 2の底面に搭載されたセンサーを活用する「マウス機能」も大きな見どころだ。対応ソフトにおいて、コントローラーを平らな場所に置いて滑らせることで、直感的なポインター操作が可能になるという。
さらに、バッテリーの劣化を軽減する「充電を約80～90％で停止」する設定や、撮影した画面写真や動画をスマートフォンに自動で送る「自動アップロード」など、日々の利便性を高める機能が次々と紹介されている。
■ 自分好みに環境構築！かゆいところに手が届くカスタマイズ
ほかにも、コントローラーのボタン割り当ての入れ替えや、プロコン2などに搭載された背面ボタンのカスタマイズ、有線イヤホン接続時の「低遅延モード」など、プレイスタイルに合わせた細かな調整方法を解説。
くわえて、フレンドになったきっかけを記録できる「フレンドの自分用メモ」や、明暗差をリアルに表現する「本体画面のHDR出力」など、かゆいところに手が届く機能も充実している。
新しいゲーム機を手に入れた際は、まずこれらの設定を一通り見直すことで、Switch2のポテンシャルを最大限に引き出し、自分好みの快適なゲーム環境を構築できるだろう。
新ハードとなるSwitch2に搭載された数々の新機能や、より快適にゲームをプレイするための最適な設定方法を詳細に解説している。
■ 画質向上かバッテリーか。「携帯モードブースト」の活用法
動画では、全41項目にも及ぶ設定が網羅されている。
中でも注目なのが「携帯モードブースト」機能だ。これをオンにすると、携帯モードでもテレビモード相当の鮮明な画質でゲームを楽しめるようになる。
ただし、バッテリー消費が増加するほか、タッチスクリーンが使えなくなるなどの制約もあるため、状況に応じて使い分けることが重要だと語られた。
■ 直感操作の「マウス機能」や便利な自動化設定も
また、Joy-Con 2の底面に搭載されたセンサーを活用する「マウス機能」も大きな見どころだ。対応ソフトにおいて、コントローラーを平らな場所に置いて滑らせることで、直感的なポインター操作が可能になるという。
さらに、バッテリーの劣化を軽減する「充電を約80～90％で停止」する設定や、撮影した画面写真や動画をスマートフォンに自動で送る「自動アップロード」など、日々の利便性を高める機能が次々と紹介されている。
■ 自分好みに環境構築！かゆいところに手が届くカスタマイズ
ほかにも、コントローラーのボタン割り当ての入れ替えや、プロコン2などに搭載された背面ボタンのカスタマイズ、有線イヤホン接続時の「低遅延モード」など、プレイスタイルに合わせた細かな調整方法を解説。
くわえて、フレンドになったきっかけを記録できる「フレンドの自分用メモ」や、明暗差をリアルに表現する「本体画面のHDR出力」など、かゆいところに手が届く機能も充実している。
新しいゲーム機を手に入れた際は、まずこれらの設定を一通り見直すことで、Switch2のポテンシャルを最大限に引き出し、自分好みの快適なゲーム環境を構築できるだろう。
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「真面目に、丁寧に」をモットーに Switch2 や PS5 の最新ニュース、周辺機器、便利設定を解説。ライター歴 15年 以上の経験を活かし、情報の正確さと分かりやすさに徹底的にこだわっています。30年来のゲーマー視点で「知って得する」情報を毎週土曜に配信中。最新情報は YouTube でいち早くお届けしています！