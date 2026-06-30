163.20　エンベロープ1%上限（10日間）
162.38　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
162.18　現値
161.59　10日移動平均
161.44　一目均衡表・転換線
160.87　21日移動平均
160.63　一目均衡表・基準線
159.97　エンベロープ1%下限（10日間）
159.36　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
158.64　100日移動平均
158.12　一目均衡表・雲（上限）
157.88　一目均衡表・雲（下限）
156.61　200日移動平均

高値は162.40円となっており、ボリンジャーバンド2シグマ上限前後で上値がいったん抑えられている