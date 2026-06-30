テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限付近まで上昇 テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限付近まで上昇

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163.20 エンベロープ1%上限（10日間）

162.38 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

162.18 現値

161.59 10日移動平均

161.44 一目均衡表・転換線

160.87 21日移動平均

160.63 一目均衡表・基準線

159.97 エンベロープ1%下限（10日間）

159.36 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

158.64 100日移動平均

158.12 一目均衡表・雲（上限）

157.88 一目均衡表・雲（下限）

156.61 200日移動平均



高値は162.40円となっており、ボリンジャーバンド2シグマ上限前後で上値がいったん抑えられている

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