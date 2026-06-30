テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限付近まで上昇
163.20 エンベロープ1%上限（10日間）
162.38 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
162.18 現値
161.59 10日移動平均
161.44 一目均衡表・転換線
160.87 21日移動平均
160.63 一目均衡表・基準線
159.97 エンベロープ1%下限（10日間）
159.36 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
158.64 100日移動平均
158.12 一目均衡表・雲（上限）
157.88 一目均衡表・雲（下限）
156.61 200日移動平均
高値は162.40円となっており、ボリンジャーバンド2シグマ上限前後で上値がいったん抑えられている
162.38 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
162.18 現値
161.59 10日移動平均
161.44 一目均衡表・転換線
160.87 21日移動平均
160.63 一目均衡表・基準線
159.97 エンベロープ1%下限（10日間）
159.36 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
158.64 100日移動平均
158.12 一目均衡表・雲（上限）
157.88 一目均衡表・雲（下限）
156.61 200日移動平均
高値は162.40円となっており、ボリンジャーバンド2シグマ上限前後で上値がいったん抑えられている