夏休みに家族4人で“USJ旅行”を計画中。妻は「車のほうが安い」と言いますが、私は新幹線で楽に移動したいです。東京～大阪の交通費はどれくらい変わるのでしょうか？

東京～大阪を家族4人で移動した場合の新幹線代はいくら？

夏休みのような繁忙期に、東京駅から新大阪駅まで東海道新幹線の指定席を利用する場合の運賃・料金は次のとおりです。



・大人1人：1万4920円

・子ども1人：7450円

・家族4人合計：4万4740円

・往復：8万9480円



新幹線は東京～新大阪間を約2時間30分で移動できます。道路状況の影響を受けにくく、予定どおり到着しやすいため、USJで朝から遊びたい人にとっては大きなメリットです。

一方で、往復の交通費は約9万円になります。宿泊費やパークチケット代も考えると、交通費が旅行予算を圧迫する可能性もあるでしょう。



車で東京～大阪へ行く場合の交通費はどれくらい？

車で移動する場合は、高速道路料金とガソリン代が主な交通費になります。今回の条件では、高速料金を通常料金で約1万円、走行距離を約500km、ガソリン価格を170円／L、燃費を20km／Lとして計算します。



・高速料金：約1万円（往復約2万円）

・ガソリン代：約4250円（往復約8500円）

・合計：約1万4250円（往復約2万8500円）



往復では約2万8500円となり、新幹線の往復料金8万9480円と比べると、約6万980円安くなる計算です。

ただし、この金額には駐車場代や現地での移動費、車のメンテナンス費用などは含まれていません。また、夏休み期間は高速道路で渋滞が発生しやすく、予定以上に時間がかかる可能性もあります。



車で移動するメリット・デメリット

車で移動する最大のメリットは、交通費を大幅に抑えられることでしょう。今回の試算では、新幹線より約6万円安くなります。浮いたお金を宿泊費やUSJでの食事、お土産代に充てられるのは大きな魅力です。

また、荷物を多く積めることや、途中でサービスエリアや観光地に立ち寄れることも車ならではのメリットでしょう。小さな子ども連れでも、自分たちのペースで休憩を取りながら移動できます。

一方で、東京から大阪までは長距離運転となるため、ドライバーへの負担は小さくありません。夏休みは渋滞が発生しやすく、移動時間が大幅に延びることもあります。運転に疲れた状態でUSJを楽しむことになる可能性もあるため、交代で運転できる人がいるかどうかも重要なポイントでしょう。



新幹線で移動するメリット・デメリット

新幹線の最大のメリットは、移動時間の短さと快適さです。約2時間30分で到着できるうえ、運転する必要がないため、到着後すぐに観光やUSJを楽しめます。渋滞の影響も受けにくく、旅行の日程を立てやすい点も魅力です。

また、移動中は食事をしたり、景色を眺めたり、子どもとゲームをしたりと、それぞれ自由に過ごせます。運転による疲労がないため、帰宅後の負担も比較的少なく済むでしょう。

一方で、最大のデメリットは交通費です。今回のケースでは往復で約9万円となり、車と比べると約6万円高くなります。また、繁忙期は指定席が早く埋まることもあるため、早めの予約が必要です。



交通費だけでなく旅行全体の満足度も考えて選ぼう

今回の試算では、交通費だけを見ると車は往復約2万8500円、新幹線は往復8万9480円となり、車のほうが約6万980円安い結果になりました。ただし、旅行は交通費だけで決まるものではありません。長距離運転の負担を避けて快適に移動したいのであれば、新幹線が向いています。

一方で、できるだけ費用を抑えて旅行そのものにお金をかけたい場合は、車が魅力的な選択肢になるでしょう。家族構成や子どもの年齢、運転する人の負担、旅行全体の予算などを総合的に考え、自分たちに合った移動手段を選ぶことが、満足度の高いUSJ旅行につながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー