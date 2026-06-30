日テレ、見逃し配信「日テレTADA」9・30で終了 『TVer』へサービス集約「見逃し配信を取り巻く環境は劇的に変化」
日本テレビは、見逃し配信サービス「日テレ無料!（TADA）」（日テレTADA）を2026年9月30日午後6時をもって終了すると発表した。今後は民放公式テレビ配信サービス「TVer」へサービスを集約し、日本テレビの番組の見逃し配信は引き続きTVerで提供する。
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日テレTADAは、テレビ番組の無料見逃し配信が一般的ではなかった2015年4月に正式サービスを開始（前身サービスは2014年1月開始）。日本テレビ系列各局のバラエティーやドラマなど約150番組を配信し、スマートフォンやスマートテレビ向けアプリなどを含む累計ダウンロード数は約800万に達した。
同社はサービス終了の理由について、見逃し配信を取り巻く環境が大きく変化し、「TVer」が視聴のスタンダードとして定着したことを挙げ、「日本テレビの独自サービスとしての役割は十分に果たされたと判断した」と説明。今後はTVerへ全面的にサービスを集約するとしている。
9月30日午後6時には動画配信サービスを終了し、アプリのサポートも終了する。
同社は「日テレTADA」を利用してきたユーザーや関係者に感謝を示した上で、日本テレビの番組は今後もTVerで見逃し配信を楽しめるとしている。
【動画配信サービス「日テレ無料!(TADA)」サービス終了のお知らせ】
■サービス終了の背景について
「日テレTADA」は、テレビ番組の無料見逃し配信がまだ一般的ではなかった2015年4月1日に正式サービスを開始しました（前身となる「日テレいつでもどこでもキャンペーン」は2014年1月開始）。日本テレビおよび日本テレビ系列ネットワーク各局が放送するバラエティーやドラマなど、常時約150番組におよぶ安心・安全な公式コンテンツをユーザーの皆様へ直接届ける独自の窓口として機能し、スマートフォンや各種スマートTV（Android TV、 Fire TV等）、アプリなどを合わせた累計ダウンロード数は約800万に達しました。PCを含む多様なデバイスにおける新しい視聴スタイルの普及と、無料配信文化の醸成に努めてまいりました。
サービス開始から今日に至るまでの間に、見逃し配信を取り巻く環境は劇的に変化し、現在では民放公式テレビ配信サービスである「TVer」が圧倒的な認知を獲得するに至りました。誰もが日常的に利用する「見逃し配信における視聴のスタンダード」としてTVerが完全に定着した現在、日本テレビの独自サービスとしての役割は十分に果たされたと判断いたしました。
これに伴い、「日テレTADA」のサービスを終了し、「TVer」へサービスを全面集約することにいたしました。
■ユーザーの皆様へのお礼と今後の視聴について
長きにわたり「日テレTADA」をご愛顧いただきましたユーザの皆様、ならびに関係者の皆様に心より厚く御礼申し上げます。
「日テレTADA」のサービスは終了いたしますが、日本テレビの番組の見逃し配信は、今後も引き続き「TVer」にてお楽しみいただけます。
■今後のスケジュール
2026年9月30日（水）午後6時 動画配信サービスの終了、およびアプリのサポート終了
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日テレTADAは、テレビ番組の無料見逃し配信が一般的ではなかった2015年4月に正式サービスを開始（前身サービスは2014年1月開始）。日本テレビ系列各局のバラエティーやドラマなど約150番組を配信し、スマートフォンやスマートテレビ向けアプリなどを含む累計ダウンロード数は約800万に達した。
9月30日午後6時には動画配信サービスを終了し、アプリのサポートも終了する。
同社は「日テレTADA」を利用してきたユーザーや関係者に感謝を示した上で、日本テレビの番組は今後もTVerで見逃し配信を楽しめるとしている。
【動画配信サービス「日テレ無料!(TADA)」サービス終了のお知らせ】
■サービス終了の背景について
「日テレTADA」は、テレビ番組の無料見逃し配信がまだ一般的ではなかった2015年4月1日に正式サービスを開始しました（前身となる「日テレいつでもどこでもキャンペーン」は2014年1月開始）。日本テレビおよび日本テレビ系列ネットワーク各局が放送するバラエティーやドラマなど、常時約150番組におよぶ安心・安全な公式コンテンツをユーザーの皆様へ直接届ける独自の窓口として機能し、スマートフォンや各種スマートTV（Android TV、 Fire TV等）、アプリなどを合わせた累計ダウンロード数は約800万に達しました。PCを含む多様なデバイスにおける新しい視聴スタイルの普及と、無料配信文化の醸成に努めてまいりました。
サービス開始から今日に至るまでの間に、見逃し配信を取り巻く環境は劇的に変化し、現在では民放公式テレビ配信サービスである「TVer」が圧倒的な認知を獲得するに至りました。誰もが日常的に利用する「見逃し配信における視聴のスタンダード」としてTVerが完全に定着した現在、日本テレビの独自サービスとしての役割は十分に果たされたと判断いたしました。
これに伴い、「日テレTADA」のサービスを終了し、「TVer」へサービスを全面集約することにいたしました。
■ユーザーの皆様へのお礼と今後の視聴について
長きにわたり「日テレTADA」をご愛顧いただきましたユーザの皆様、ならびに関係者の皆様に心より厚く御礼申し上げます。
「日テレTADA」のサービスは終了いたしますが、日本テレビの番組の見逃し配信は、今後も引き続き「TVer」にてお楽しみいただけます。
■今後のスケジュール
2026年9月30日（水）午後6時 動画配信サービスの終了、およびアプリのサポート終了