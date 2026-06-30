「もし反則ならアーセナルは王者になれない。彼らの得点パターンの60％だ」クロップ、衝撃敗退ドイツの幻決勝弾に鋭利な私見【W杯】
ドイツ代表は現地６月29日、北中米W杯の決勝トーナメント１回戦で、パラグアイ代表とボストン・スタジアムで対戦。１−１でPK戦までもつれ込んだ末に敗れ、まさかのラウンド32敗退となった。
ユリアン・ナーゲルスマン監督が率いるチームは、42分にフリオ・エンシソに先制点を浴びた後、54分にカイ・ハバーツが同点弾を奪うも、勝ち越し点は挙げられなかった。
しかし、延長に入って102分にゴールネットを揺らしていた。CKからヨナタン・ターが打点の高いヘッドで叩き込んだのだが、ヴァルデマー・アントンが相手GKオルランド・ヒルを妨害したとしてファウルを取られ、ノーゴールとなってしまったのだ。
もっとも、非常に際どいジャッジだったなか、38歳の若き名将ナーゲルスマンは「取り消すなんて、スキャンダルだ。何を見ていたのか、全く分からない。冗談にもほどがある」「完全なスキャンダルだ」と激怒した。
また、解説を務めたユルゲン・クロップ氏も不満を露わに。英公共放送『BBC』によれば、2024年までリバプールを率い、今は現場を離れているドイツ人指揮官は、セットプレーを大の得意としているアーセナルを引き合いに出し、こう言い放った。
「もしそのゴールが反則なら、アーセナルはイングランド王者にはなれないだろう。彼らは得点の60％をそのように決めているのだから」
３大会連続で16強入りを逃したドイツにとっては、極めて痛恨の得点取り消しとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「スキャンダルだ。冗談にもほどがある」ドイツ指揮官も怒り…幻の勝ち越し点
ユリアン・ナーゲルスマン監督が率いるチームは、42分にフリオ・エンシソに先制点を浴びた後、54分にカイ・ハバーツが同点弾を奪うも、勝ち越し点は挙げられなかった。
しかし、延長に入って102分にゴールネットを揺らしていた。CKからヨナタン・ターが打点の高いヘッドで叩き込んだのだが、ヴァルデマー・アントンが相手GKオルランド・ヒルを妨害したとしてファウルを取られ、ノーゴールとなってしまったのだ。
また、解説を務めたユルゲン・クロップ氏も不満を露わに。英公共放送『BBC』によれば、2024年までリバプールを率い、今は現場を離れているドイツ人指揮官は、セットプレーを大の得意としているアーセナルを引き合いに出し、こう言い放った。
「もしそのゴールが反則なら、アーセナルはイングランド王者にはなれないだろう。彼らは得点の60％をそのように決めているのだから」
３大会連続で16強入りを逃したドイツにとっては、極めて痛恨の得点取り消しとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「スキャンダルだ。冗談にもほどがある」ドイツ指揮官も怒り…幻の勝ち越し点