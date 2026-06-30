老いも若きも夢中になる趣味のひとつ、それが「ミニ四駆」。日本中の各地で開催されるレースはもとより、数多くの企業やブランドとコラボするなど、いつの時代も話題に事欠きません。

今日のAmazonセールは、ミニ四駆ファンならぜひ手に入れたい一冊『タミヤ公式ガイドブック ミニ四駆 超速ガイド2023−2024』。この電子版が、本日6月30日限定で399円になっています！

タミヤ公式ガイドブック ミニ四駆 超速ガイド 2023−2024 (ワン・パブリッシングムック) 編集:ゲットナビ編集部 \399 （2026/06/30 11:38時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

これでレースに勝つ！ 「改造パーツ」の作り方を大公開

本書の見どころ、ひとつめは『トレンドパーツ自作指南』です。

公認競技会で結果を出すには、売っているパーツだけで勝負しても難しい……求められるのは、自分だけの改造パーツを使うこと！

特にミニ四駆を始めたばかりの初心者が知りたいと熱望する、「レースに勝つために必要な“改造パーツ”」の作り方を特集しています。

わかりやすい写真と図解付き、細かなポイントも記されているので、改造パーツ初挑戦の人もじっくり取り組むことができますよ。

もっと速く走らせる！ チャンピオンズの優勝マシンを大解剖

ライバルに差をつけるには、そしてもっと速くマシンを走らせるには、レースに優勝者たちにヒミツを聞くのが一番！

現役のチャンピオンズ4人を徹底取材し、実際に優勝したレースで採用したセッティングやパーツ選びのコツを聞いた『チャンピオンズマシン大解剖』は、まさにここだけでしか知ることができない情報が満載です。

『タミヤ公式ガイドブック ミニ四駆 超速ガイド』は毎年発売されていますが、毎号を楽しみにしているファンも多数。小学生のお子さんと一緒に楽しんでいる親御さんも多いようですよ！

子どもの頃に夢中になった人も、大人になってからハマった人も。ミニ四駆を極める決定版を手に入れて、より速くマシンを走らせてみませんか？

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