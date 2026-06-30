16枚羽根が車内を静かに涼しくするクリップ扇風機！ MAXWIN「K-FAN10」

記事ポイント 内羽根7枚・外羽根9枚の16枚羽根構造で強力な風量と50dB以下の静音性を両立左右90°自動首振り＋上下35°手動調節で車内全体に均等に風を届けられる12V乗用車用と24Vトラック用の2モデルをラインナップ、クリップ式でワンタッチ設置 内羽根7枚・外羽根9枚の16枚羽根構造で強力な風量と50dB以下の静音性を両立左右90°自動首振り＋上下35°手動調節で車内全体に均等に風を届けられる12V乗用車用と24Vトラック用の2モデルをラインナップ、クリップ式でワンタッチ設置

MAXWINは、クリップ式車載扇風機「K-FAN10」の再入荷を発表しました。

一時品切れとなっていた同モデルが、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングで再び購入できるようになっています。

16枚羽根による強力な風量と超静音設計、自動首振り機能を備えた夏の車内向けモデルです。

MAXWIN「K-FAN10」

型番：K-FAN10-12V（12V車用）／K-FAN10-24V（24V車用）サイズ：約27.5×35cmコード長さ：約1.8m重量：約950g素材：ABS、アルミニウム、合金鋼取付方式：クリップ式消費電力：20W騒音：50dB以下電圧：DC12V（12Vモデル）／DC24V（24Vモデル）付属品：本体×1販売先：Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング

MAXWINはカー用品・バイク用品ブランドで、ドライブレコーダーやデジタルルームミラー、車載液晶モニターなど幅広い車載関連製品を手がけています。

「K-FAN10」は同ブランドの車載扇風機ラインに位置するクリップ式モデルで、乗用車からトラックまで対応する2電圧モデルの展開が特徴です。

16枚羽根＆超静音モーター搭載

羽根は内羽根7枚と外羽根9枚の合計16枚構造です。

この枚数の多さが空気をしっかり押し出し、車内をすみやかに涼しくします。

モーターの騒音は50dB以下に抑えられており、エンジン音に紛れる程度の静かさです。

長距離ドライブ中も音が気になることなく使い続けられます。

素材はABS、アルミニウム、合金鋼を組み合わせており、車内の振動環境に耐える強度があります。

重量は約950gで、クリップ取付時の安定感も確保されています。

左右90°自動首振り機能

自動首振りは左右90°の範囲をカバーし、運転席・助手席・後部座席へ均等に風を届けます。

一方向だけに風が集中せず、車内全体の温度を下げやすい構造です。

上下方向は35°の手動調節が可能で、座席の高さや風を当てたい角度に合わせてセットできます。

自動首振りと手動上下調節を組み合わせることで、好みの風向きに細かく対応できます。

2段階風量調節＆高品質素材

風量は低速と高速の2段階で切り替えられます。

日差しが強い日中は高速で一気に冷やし、夕方以降は低速で穏やかな風にするといった使い分けができます。

エアコンが得意でない場合は自然な風として単独でも使え、エアコンと同時に使うと設定温度を低くしすぎずに涼しさを保てます。

燃費やエコ運転を意識するドライバーにも対応できる設計です。

ダブルモーター採用・独立コントロール

首振り用モーターと羽根回転用モーターはそれぞれ独立した設計です。

どちらかに負荷が集中しない構造のため、長時間使用時の発熱を分散できます。

羽根回転モーターは最大回転速度3,800rpmに対応しており、16枚羽根と合わさることで十分な風量を生み出します。

熱対策設計により長寿命化も図られています。

製品仕様・設置方法

取付はクリップ式で、アシストグリップやサンバイザーなどさまざまな場所にワンタッチで固定できます。

電源はシガーソケットに差し込むだけで使えます。

12Vモデルはセダン・SUV・軽自動車などの乗用車に対応し、24Vモデルはトラック等に対応します。

コード長さは約1.8mで、車内の配線をすっきりまとめやすい長さです。

サイズは約27.5×35cmで、車内への圧迫感なく設置できます。

16枚羽根が作り出す風を左右90°自動首振りで車内全体に届け、静かにドライブをサポートするK-FAN10の紹介でした。

よくある質問

Q. 「K-FAN10」は12V車と24V車のどちらに対応していますか？

A. 12V車用の「K-FAN10-12V」と24V車用の「K-FAN10-24V」の2モデルをラインナップしています。

K-FAN10-12Vはセダン・SUV・軽自動車などの乗用車に対応し、K-FAN10-24Vはトラック等に対応します。

Q. 首振りの角度はどのくらいですか？

A. 自動首振りは左右90°の範囲をカバーします。

上下方向は35°の手動調節が可能で、好みの風向きにセットできます。

Q. 風量は調節できますか？

A. 低速と高速の2段階で切り替えられます。

車内の温度や体感に合わせて使い分けられるほか、エアコンとの併用にも対応します。

Q. 動作音はどのくらいですか？

A. 騒音は50dB以下の設計です。

エンジン音に紛れる程度の静かさで、長距離ドライブ中も音が気にならずに使い続けられます。

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