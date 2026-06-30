【レンチン5分】包まず乗せるだけ！肉汁たっぷりのスープがあふれ出す「飲めるズボラ小籠包」
料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【レンチン5分】包まず乗せるだけ！肉汁あふれる「飲めるズボラ小籠包」」と題した動画を公開しました。タッパーひとつで調理が完結し、包丁も使わずにあっという間に本格的な味わいが楽しめる、驚きのアイデアレシピを紹介しています。
動画で紹介されているのは、400mlのタッパーを使って電子レンジのみで完成する画期的な小籠包です。まずは長ネギにハサミで縦に切れ目を入れ、そのままタッパーの上でザクザクと切り落として粗みじん切りにします。そこに豚ひき肉と調味料を加え、肉に味を吸わせるようによく混ぜ合わせるのがポイントです。
さらに水を加えて混ぜた後、餃子の皮を両面水で濡らしてから肉ダネの上に並べていきます。動画内では「なるべく重ならないように」「ギュッと押し込みます」とコツが解説されており、あとはふんわりとラップをかけて600Wのレンジで5分加熱するだけ。
仕上げに刻みネギを散らせば、あっという間に完成。スプーンですくうと肉汁たっぷりのスープがあふれ出し、思わず「飲めちゃう」ほどの美味しさです。洗い物も少なく、疲れた日の晩酌のお供や一品足りない時にもぴったり。手軽に作れる熱々の小籠包を、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【飲めるズボラ小籠包レシピ】
［材料］
・長ネギ 1/4本
・豚ひき肉 100g
・酒 大さじ1/2
・しょうゆ 大さじ1/2
・ごま油 大さじ1/2
・鶏がらスープの素 小さじ1/2
・水 75ml
・餃子の皮 5枚
・刻みネギ 適量
［作り方］
1. 400mlのタッパーを用意し、長ネギをハサミで縦4等分に切れ目を入れ、ザクザクと粗みじん切りにする。
2. タッパーに豚ひき肉、酒、しょうゆ、ごま油、鶏がらスープの素を加え、肉に調味料を吸わせるように一旦よく混ぜる。
3. 水75mlを加え、さらによく混ぜ合わせる。
4. 餃子の皮の両面を水で濡らし、なるべく重ならないように肉ダネの上に並べ、ギュッと押し込む。
5. ふんわりとラップをし、電子レンジ（600W）で5分加熱する。
6. 加熱が終わったら取り出し、最後に刻みネギをのせて完成。※出来上がりはかなり熱いため、やけどに注意。
動画で紹介されているのは、400mlのタッパーを使って電子レンジのみで完成する画期的な小籠包です。まずは長ネギにハサミで縦に切れ目を入れ、そのままタッパーの上でザクザクと切り落として粗みじん切りにします。そこに豚ひき肉と調味料を加え、肉に味を吸わせるようによく混ぜ合わせるのがポイントです。
さらに水を加えて混ぜた後、餃子の皮を両面水で濡らしてから肉ダネの上に並べていきます。動画内では「なるべく重ならないように」「ギュッと押し込みます」とコツが解説されており、あとはふんわりとラップをかけて600Wのレンジで5分加熱するだけ。
仕上げに刻みネギを散らせば、あっという間に完成。スプーンですくうと肉汁たっぷりのスープがあふれ出し、思わず「飲めちゃう」ほどの美味しさです。洗い物も少なく、疲れた日の晩酌のお供や一品足りない時にもぴったり。手軽に作れる熱々の小籠包を、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【飲めるズボラ小籠包レシピ】
［材料］
・長ネギ 1/4本
・豚ひき肉 100g
・酒 大さじ1/2
・しょうゆ 大さじ1/2
・ごま油 大さじ1/2
・鶏がらスープの素 小さじ1/2
・水 75ml
・餃子の皮 5枚
・刻みネギ 適量
［作り方］
1. 400mlのタッパーを用意し、長ネギをハサミで縦4等分に切れ目を入れ、ザクザクと粗みじん切りにする。
2. タッパーに豚ひき肉、酒、しょうゆ、ごま油、鶏がらスープの素を加え、肉に調味料を吸わせるように一旦よく混ぜる。
3. 水75mlを加え、さらによく混ぜ合わせる。
4. 餃子の皮の両面を水で濡らし、なるべく重ならないように肉ダネの上に並べ、ギュッと押し込む。
5. ふんわりとラップをし、電子レンジ（600W）で5分加熱する。
6. 加熱が終わったら取り出し、最後に刻みネギをのせて完成。※出来上がりはかなり熱いため、やけどに注意。
YouTubeの動画内容
関連記事
豚肉の旨味と脂をナスが吸い込む！とろとろ食感がたまらない絶品「レンチン蒸し豚ナス」
【洗い物最小限】とろ～り卵がたまらない！お皿で作る絶品豚こま卵とじ
「まるでコンビニのとろけるプリン」低Wで作る超なめらかタッパープリン
チャンネル情報
お仕事や日々の家事で忙しい皆さんの毎日に、 少しでも「ゆとり」が生まれますように！