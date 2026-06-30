東証スタンダード（前引け）＝売り買い拮抗、北川精機がS高 東証スタンダード（前引け）＝売り買い拮抗、北川精機がS高

30日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数638、値下がり銘柄数660と、売り買いが拮抗した。



個別では北川精機<6327>がストップ高。弘電社<1948>、鉄人化ホールディングス<2404>、ケイティケイ<3035>、ノザワ<5237>、ＫＴＣ<5966>など17銘柄は年初来高値を更新。日本抵抗器製作所<6977>、アツギ<3529>、綜研化学<4972>、赤阪鐵工所<6022>、テラプローブ<6627>は値上がり率上位に買われた。



一方、ホーブ<1382>、住石ホールディングス<1514>、タウンズ<197A>、日水コン<261A>、ファーマライズホールディングス<2796>など19銘柄が年初来安値を更新。ムーンバット<8115>、アトム<7412>、地域新聞社<2164>、伊勢化学工業<4107>、Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース