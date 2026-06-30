本日6月30日（火）24時34分放送の日本テレビ系音楽番組「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」。今夜の放送には、アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが登場！

今年で結成4周年、NHK紅白歌合戦への出場や東京ドーム単独公演を果たすなど、瞬く間にトップアイドルに駆け上がった7人。しかし華々しい活躍の裏には、メンバーそれぞれの知られざる挫折があった。一度は諦めかけた“アイドルになる”という夢。もう一度ステージで輝きたい…挫折から立ち上がり、ラストチャンスをつかんだ彼女たちの覚悟に迫る！

◆KAWAIIカルチャーをけん引するFRUITS ZIPPER！“ふるっぱー”の藤本敏史（FUJIWARA）も登場

アソビシステムによるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から2022年にデビュー。直後に発表した楽曲『わたしの一番かわいいところ』は、キャッチーなダンスと自己肯定感を高めるポジティブな歌詞で強烈なインパクトを残し、TikTokの総再生回数は30億回超え。同曲でNHK紅白歌合戦にも出場するなど社会現象級の大ヒットに。さらに今年2月には早くも東京ドーム単独公演を開催し、5万人のファンが熱狂。従来の「かわいい」にとらわれない、自分らしさや個性を肯定する「NEW KAWAII」を発信し、令和最強アイドルへの階段を駆け上がるFRUITS ZIPPER。しかし実は、メンバー7人のうち3人は、過去に別のグループで埋もれていたアイドルだった。

そんな彼女たちの挫折と成長に迫る今回は、FRUITS ZIPPERのファン“ふるっぱー”の藤本敏史（FUJIWARA）がSPゲストとして登場。ラジオ番組での共演をきっかけに彼女たちの公式バックダンサーに任命された藤原は「FRUITS ZIPPERが好きで、もし自分がメンバーだったらって、よく妄想してるんですよ。そんなこと思ってると現実になるんですね」と、“8人目のメンバー”としてトークを盛り上げる！

◆「アイドルに向いてないと思ってた」再出発組が過去の挫折を激白

メンバーのうち櫻井優衣、月足天音、仲川瑠夏の3人は、FRUITS ZIPPERとして活動する以前、それぞれ別のグループでアイドル活動を行っていた。

中でもアイドルとしてのキャリアが最も長い櫻井は「小学生の頃に芸能を目指す友達が多かったんです。オーディションを受けて合格すると、手帳に『レッスン』って書き始める。それがうらやましくて」。友達の影響でオーディションを受け、13歳の時に最初のグループに加入。その後もいくつかのグループを経験するも、鳴かず飛ばずの日々が10年以上も続き「（アイドルに）向いてないって思ってた」と完全に自信を喪失。

メンバー最年長の仲川はFRUITS ZIPPERが3つ目のグループ。「最初は大学生の時。すごく小さい事務所だったし、おカネもなかったので、自分たちで原宿の竹下通りとかに衣装を探しに行って、トータル2000円ぐらいでそろえて…。全然ファンの人がいなくて、ライブやっても交通費でマイナス」と当時の苦労を振り返る。

月足は16歳の時にHKT48に加入してアイドル活動を始めたものの、当時はプレッシャーに心がついていかず、3年半でグループを卒業。「アイドル向いてないんじゃないかな…というのがあって。一回アイドルから離れて将来のことを考えてみようと思って。2年間は何もしてなかった」と、卒業後は家にこもっていたという。

そんな挫折を味わった3人が、なぜ再び立ち上がることができたのか？きっかけは何だったのか？プロデューサー・木村ミサとの出会いから、最後のチャンスに懸けた思いまで…。MC菊池風磨と畑芽育も「いい話すぎない？」と胸を打たれた3人の覚悟とは？

◆崖っぷちから令和最強アイドルへ

一方、アイドル未経験だった4人。鎮西寿々歌は、子どもの頃からタレントや俳優として活動していたもののアイドルになる夢を捨てきれず、事務所に「アイドルやれないと死ねないんです！」と直談判。真中まなは、アイコンガールとして働いていたカフェで事務所から声をかけられ「もう直感で、やらせてください！って」と加入を即決。当時まだ学生だった松本かれんは「おじさんに誘われた」と、デビューにまつわる謎めいた秘話が…。グループ最年少の早瀬ノエルは「4歳からバレエをやってて、歌って踊るのにすごく興味があった」とグループ加入の経緯を明かす。

そんなフレッシュな4人と経験豊富な3人が融合し、FRUITS ZIPPERが誕生。しかし、それまでの経歴がバラバラゆえに結成当初はうまくかみ合わず、苦労が続き…。力不足に泣いた日々、夢をつかむために支え合った思い出を、7人が赤裸々に語る！

さらに、来年結成5周年を迎える彼女たちの今後の壮大な夢や、「いつか私たちも、そういうふうになれたら」と目標にするアーティストとは？

スタジオライブでは、彼女たちの底抜けの明るさで世界中にパワーをチャージする最新曲『ぱわーオブらぶ』を披露。さらに、彼女たちの名を世間に知らしめた代表曲『わたしの一番かわいいところ』を、フジモンとの豪華SPコラボでお届け！