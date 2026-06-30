内田理央、“絶対に戻りたくない過去”明かす「若い時かな…」「2ヶ月全部…」
俳優の内田理央（34）が、29日放送のテレビ東京ドラマ『夫を殺したはずなのに』の「プロローグ『すべての始まり』」に出演。“絶対に戻りたくない過去”について明かした。
【写真】「貴重かも」水着ショットを披露した内田理央
7月6日スタートの『夫を殺したはずなのに』（毎週月曜 後11：06〜後11：55）に合わせて放送された。原作は、CLLENN×テレ東が初の共同制作に挑んだ、LINEマンガで先行配信中の赤石真菜氏による完全オリジナル縦読み漫画作品。“不倫・復讐”のジャンルに“タイムリープ”の要素を掛け合わせたタイムリープ復讐サスペンスとなっている。
主人公の本庄莉乃役を内田理央、妻・莉乃を一途に愛する心優しいサラリーマンでありながら毎週金曜に愛人と不貞行為の生配信をする本庄慶太役を渡邊圭祐が演じる。
今回のプロローグでは、内田と渡邊のスペシャルインタビューも放送。内田は“絶対に戻りたくない過去”について聞かれると「若い時かな…」と話した。
「この仕事を始めてすぐの時はずーっと納豆ごはんしか食べていなかったんですよ。その時は幸せだったんですけどね、好きなんで納豆ごはんが」と語った。続けて「でも2ヶ月全部納豆ごはんの時があって、その時には戻りたくないです」と話していた。
【写真】「貴重かも」水着ショットを披露した内田理央
7月6日スタートの『夫を殺したはずなのに』（毎週月曜 後11：06〜後11：55）に合わせて放送された。原作は、CLLENN×テレ東が初の共同制作に挑んだ、LINEマンガで先行配信中の赤石真菜氏による完全オリジナル縦読み漫画作品。“不倫・復讐”のジャンルに“タイムリープ”の要素を掛け合わせたタイムリープ復讐サスペンスとなっている。
今回のプロローグでは、内田と渡邊のスペシャルインタビューも放送。内田は“絶対に戻りたくない過去”について聞かれると「若い時かな…」と話した。
「この仕事を始めてすぐの時はずーっと納豆ごはんしか食べていなかったんですよ。その時は幸せだったんですけどね、好きなんで納豆ごはんが」と語った。続けて「でも2ヶ月全部納豆ごはんの時があって、その時には戻りたくないです」と話していた。