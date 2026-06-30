かつや「大判豚の生姜焼き×チキンカツ」合い盛り丼発売“ダブル・トリプル”の全力飯
とんかつ専門店「かつや」は7月3日、「大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り丼」と「大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り定食」を発売する。
期間限定メニューで、大判サイズの豚肉を特製生姜ダレで香ばしく焼き上げた「大判豚の生姜焼き」と、サクサク食感の揚げたてチキンカツを一度に楽しめる。かつやらしいボリューム満点の一品として展開する。
かつや〈「ダブル」「トリプル」の2サイズをラインアップ〉
販売ラインアップ（価格はすべて税込）は以下の通り。
※一部店舗ではメニュー・価格が異なる。
【店内メニュー】
◆大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り丼（ダブル）
通常店舗979円／券売機店舗980円
◆大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り丼（トリプル）
通常店舗1,089円／券売機店舗1,090円
【画像12点】かつや「大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り定食」「トリプル」など全メニューを見る
◆大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り定食（ダブル）
通常店舗1,089円／券売機店舗1,090円
◆大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り定食（トリプル）
通常店舗1,199円／券売機店舗1,200円
大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り丼（ダブル）
【テイクアウトメニュー】
◆大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り丼弁当（ダブル）
通常店舗961円／券売機店舗980円
◆大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り丼弁当（トリプル）
通常店舗1,069円／券売機店舗1,090円
◆大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り弁当（ダブル）
通常店舗1,069円／券売機店舗1,090円
◆大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り弁当（トリプル）
通常店舗1,177円／券売機店舗1,200円
かつやは、「生姜の香りが食欲を刺激する大判豚生姜焼きと、揚げたてチキンカツの最強合い盛り。夏バテなんて言わせない、全力飯の登場です」とコメントしている。