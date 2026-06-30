¡Ú¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ ²£ÉÍ¡Û²Æ¤Î²Ì¼Â¤Î¸ÄÀ°ú¤Î©¤Ä¡ª¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¡õ¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥â¥Ò¡¼¥È¥Õ¥§¥¢¡×
10¼ï¤Î²Ì¼Â¤¬ºÌ¤ë¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×
ÇòÅí¡¢¥¹¥¤¥«¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥×¥é¥à¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¥¤¥Á¥¸¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¡¢²Æ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë10¼ï¤Î²Ì¼Â¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ ²£ÉÍ¡×¤Î¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤²Ì¼Â¤Î¸ÄÀ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¤Ê¤«¤ÇÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î²Æ¤ÎÉ÷·Ê¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯
¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡ÖPeach Tropicana¡Ê¥Ô¡¼¥Á¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê¡Ë¡×¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ô¡¼¥Á¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Ç»¸ü¤ÊÅí¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ì¼Â¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´Å¤ß¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»ÀÌ£¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢Ë¤«¤Ê²Ì¼Â´¶¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥½¡¼¥À¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¡¢¥ß¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÀ¶ÎÃ´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£Åí¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤È¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡¢²Æ¤é¤·¤¤°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä
Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤¬ÊÂ¤Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿¿²Æ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¤ò»×¤ï¤»¤ë²Ú¤ä¤«¤ÊÁ´8¼ïÎà¡£
¡ÖÇòÅí¤È¥Ù¥ë¥Ù¡¼¥Ì¤Î¥¸¥å¥ì¡×¤Ï¡¢Åí¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ë¡È¥Ù¥ë¥Ù¡¼¥Ì¡É¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥¸¥å¥ì¤È¥é¥¤¥Á¤Î¥à¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤¿ÎÃ¤ä¤«¤Ê¥°¥é¥¹¥Ç¥¶¡¼¥È¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥×¥é¥à¤ò¾þ¤ê¡¢²Ì¼Â¤Î´Å¤ß¤È»ÀÌ£¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë²Æ¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼°É¿Î¡×¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥à¡¼¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Ç»¸ü¤ÊËõÃã¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤È¥Ó¥¹¥¥å¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°ïÉÊ¡£¥Þ¥ó¥´¡¼¤ÎË§½æ¤Ê´Å¤ß¡¢ËõÃã¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬Ì£¤ï¤¤¤Ë±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¡¢¸åÌ£¤Ë¤Ï¤Õ¤ï¤ê¤È»Ä¤ëËõÃã¤Î¹á¤ê¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¥·¥§¥Õ¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¾±»¤Î¥¿¥ë¥È¡×¤Ï¡¢´°½Ï¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¥í¡¼¥¹¥È¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥¹¥¤¥«¤ò½Å¤Í¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£²Ì½Á´¶¤È¥³¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢°Õ³°À¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤È¥ì¥â¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥Þ¥ó¥¸¥§¡×¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î²Ì¼ÂÌ£¤È¥ì¥â¥ó¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥±¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ê¥¥å¡¼¥ë¡È¥Þ¥ê¥Ö¡É¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È3Æü´ÖÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¾Æ²Û»Ò¡£²Ì¼Â¤Î¶Å½Ì¤·¤¿´Å¤ß¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤ê¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÆî¹ñ¤ò»×¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²Æ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë±é½Ð¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¤«¤É¹¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤²¤ËÇ»¸ü¤Ê¥Þ¥ó¥´¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¸ý¤É¤±¡¢ÎýÆý¤È¥ß¥ë¥¯¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤äÆî¹ñ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÇ»Ì©¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¥é¥¤¥Ö´¶¤Î¤¢¤ë±é½Ð¤È¤È¤â¤Ë´®Ç½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼
¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢²ÆÌîºÚ¤ä²Ì¼Â¤ÎºÌ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢±öÌ£¤ä»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿3¼ï¤òÍÑ°Õ¡£
¡ÖÏÂÆÚ¤â¤ÁÆÚ ¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë ¾È¤ê¾Æ¤ ¥ß¥Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÏÂÆÚ¤â¤ÁÆÚ¤ò¥µ¥¯¥µ¥¯¤ËÍÈ¤²¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£BBQ¥½¡¼¥¹¤ÈÎ³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¡¢¿©Íß¤Î¤½¤½¤ë²Æ¤é¤·¤¤¥ß¥Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ö²Ø»Ò ¥¸¥ã¥¬¥¤¥â ¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼ ¥à¥µ¥«¥¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ãÎÁÍý¡È¥à¥µ¥«¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¥Ê¥¹¤ä¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡¢¤¦¤ÞÌ£Ë¤«¤Ê¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë°ìÉÊ¡£¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯À°¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥Á ÈÁÎ© ÇòÅí ¥¬¥¹¥Ñ¥Á¥ç¡×¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ñ¥Á¤È¥Û¥¿¥Æ¤Ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤ÇòÅí¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÎäÀ½¥¹¡¼¥×¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿²Æ¸ÂÄê¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡£µû²ð¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ÈÇòÅí¤Î¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¡¢¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢ÎÃ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Å·°æ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯ÂçÁë¤«¤é¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÍÛ¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¡¢²òÊü´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¶õ´Ö¤Ç¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤È¤â¤Ë¿´¤Û¤É¤±¤ëÍ¥²í¤Ê²Æ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
AFTERNOON TEA MENU
¡ã¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¡ä
Peach Tropicana
¡ã¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ä
ÇòÅí¤È¥Ù¥ë¥Ù¡¼¥Ì¤Î¥¸¥å¥ì ¥Þ¥ó¥´¡¼°É¿Î
¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥Þ¥«¥í¥ó
¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤È¥ì¥â¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥Þ¥ó¥¸¥§
¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥±¡¼¥¯
À¾±»¤Î¥¿¥ë¥È
¥Ô¡¼¥Á¥á¥ë¥Ð¤Î¥µ¥ó¥È¥Î¡¼¥ì
¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¤«¤É¹
¡ã¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡ä
ÏÂÆÚ¤â¤ÁÆÚ ¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë ¾È¤ê¾Æ¤¥ß¥Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼
²Ø»Ò ¥¸¥ã¥¬¥¤¥â ¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼ ¥à¥µ¥«¥¥Ã¥·¥å
¥«¥ó¥Ñ¥Á ÈÁÎ© ÇòÅí ¥¬¥¹¥Ñ¥Ã¥Á¥ç
¡ã¥¹¥³¡¼¥ó¡ä
¼«²ÈÀ½¤¤¤Á¤¸¤¯¤Î¥¹¥³¡¼¥ó ¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à
¡ã°û¤ßÊª¡ä
¹ÈÃã¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï1823Ç¯ÀßÎ©¤Î¥É¥¤¥Ä¤ÎÏ·ÊÞ¹ÈÃã¥á¡¼¥«¡¼ü¥¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¥Æ¥£¡¼ü¥¡£Å¹ÊÞºßÀÒ¤Î¡Ö¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¥Æ¥£¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤¬¸·Áª¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥¹¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¡¦¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ê¤É¡¢Á´20¼ïÎà°Ê¾å¤ÎËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼²£ÉÍ¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä®280-2
¾ì½ê¡§The Union Bar & Lounge¡Ê¥¶¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ð¡¼¡õ¥é¥¦¥ó¥¸¡Ë
TEL¡§045-222-0121¡Ê10»þ¡Á18»þ30Ê¬¡Ë
´ü´Ö¡§2026Ç¯7·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á8·î31Æü¡Ê·î¡Ë¢¨Á°Æü19 »þ¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÌóÀ©
»þ´Ö¡§¡12¡Á14»þ¡¢¢14»þ30Ê¬¡Á16»þ30Ê¬¡Ê³Æ2»þ´ÖÀ©¡Ë
²Á³Ê¡§6500±ß¡£¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¡Ê90 Ê¬¡ËÉÕ¤8000±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
WebÍ½Ìó¡§https://hyattregencyyokohama.jp/jp/info/restaurant/lounge/41332
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡ª▶▶
¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥â¥Ò¡¼¥È¥Õ¥§¥¢2026¡×¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤è¤ê¡Ë
¡ü¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¥¹¥¤¥« ¥â¥Ò¡¼¥È / Virgin Watermelon Mojito
À¾±» / ¥é¥¤¥à / ¥ß¥ó¥È / ¥½¡¼¥À
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥¤¥«¤Î²Ì¼ÂÌ£¤ò¼çÌò¤Ë¥ß¥ó¥È¤È¥é¥¤¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥â¥Ò¡¼¥È¡£¥¹¥¤¥«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ä¤µ¤·¤¯¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥ß¥ó¥È¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤È¥é¥¤¥à¤Î¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ ·Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¸ý¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ë¤µ¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤ëµ¨Àá¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¢¨¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë
¡ü¥é¥¤¥Á ¥â¥Ò¡¼¥È /Lychee Mojito
¥é¥¤¥Á / ¥Ð¥«¥ë¥Ç¥£¥¯¥¢¥È¥í / ¥é¥¤¥Á¥ê¥¥å¡¼¥ë / ¥Ö¥ë¡¼¥¥å¥é¥½¡¼ / ¥ß¥ó¥È / ¥é¥¤¥à / ¥½¡¼¥À
¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¹á¤ê¤ò¤Þ¤È¤¦¥é¥¤¥Á¤ò¼çÌò¤Ë¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥ß¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¥â¥Ò¡¼¥È¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤´Å¤ß¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢Æî¹ñ¤ò»×¤ï¤»¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£·Ú²÷¤Ê°û¤ß¸ý¤Ç¡¢½é²Æ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÎÃ¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤¹¤ë°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Ô¡¼¥Á ¥â¥Ò¡¼¥È / Peach Mojito
¥Ô¡¼¥Á / ¥Ð¥«¥ë¥Ç¥£¥¯¥¢¥È¥í / ¥Ô¡¼¥Á¥ê¥¥å¡¼¥ë / ¥ß¥ó¥È / ¥ì¥â¥ó / ¥½¡¼¥À / ¥°¥ì¥Ê¥Ç¥ó¥·¥í¥Ã¥×
²Æ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ëÅí¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤´Å¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥Ô¡¼¥Á¥â¥Ò¡¼¥È¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥ß¥ó¥È¤Î¹á¤ê¤È¥´¡¼¥ë¥É¥é¥à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢²Ì¼ÂÌ£¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¿´ÃÏ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä ¥â¥Ò¡¼¥È / Virgin Dragon Fruit Mojito
¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä / ¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥·¥í¥Ã¥× / ¥é¥¤¥à / ¥ß¥ó¥È / ¥½¡¼¥À
¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê²Ì¼ÂÌ£¤Ë¡¢Í¥²í¤Ê¹á¤ê¤Î¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥·¥í¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤¿¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥â¥Ò¡¼¥È¡£²Ì¼Â¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤È¡¢¥ß¥ó¥È¤ÎÀ¶¡¹¤·¤¤¥¢¥í¥Þ¡¢¥é¥¤¥à¤ÎÁÖ²÷¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬Ä´ÏÂ¡£·Ú¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¡ÖÍö¡×¤ò»×¤ï¤»¤ë¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë
¢£¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ ²£ÉÍ¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥â¥Ò¡¼¥È¥Õ¥§¥¢2026¡×
½»½ê¡¦¾ì½ê¤Ï¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÈÆ±¤¸
TEL¡§045-222-0121¡Ê10»þ¡Á18»þ30Ê¬¡Ë
´ü´Ö¡§2026Ç¯ 7·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á 8·î31Æü ¡Ê·î¡Ë
»þ´Ö¡§11¡Á23»þ¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯LO 22»þ30Ê¬¡Ë
ÎÁ¶â¡§³Æ1800±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤Ï»ÅÆþ¤ì¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡ª▶▶
▶▶¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text¡§¿¹ËÜÍµª
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£