W杯日本―ブラジル

サッカーの日本代表は29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫した。前半29分、日本は佐野海舟が先制ゴール。後半に追いつかれ、同アディショナルタイム（AT）に逆転された。敗れはしたが、王国との決戦で大健闘。相手MFは試合後、日本の実力を称えていた。

日本は前半29分、中盤でインターセプトした佐野がそのままスルスルとドリブルで持ち上がると、ペナルティーエリア手前から右足一閃。ボール奪取後、およそ30メートルを駆け上がり放った一撃がゴール左へ決まった。

だがここから王国の反撃を受け、後半11分、ブラジルはクロスにカゼミーロが頭で合わせて同点ゴール。その後も勢いづいたブラジルの攻めに日本が耐え忍ぶ時間帯が続いた。すると同AT5分、マルティネッリに痛恨の逆転弾を許した。試合はそのまま終了した。

試合後、米放送局「FOX」のサッカー専門Xは中盤で先発したブルーノ・ギマランイスのインタビュー動画を公開。日本との激闘を「タフだったよ。日本は質の高いチームで、常に『5-4-1』や『5-2-3』といった守備的な布陣を敷いてきたからね。本当に難しい展開だった」と振り返った。

先制を許して迎えた後半はブラジルペースに。「前半を終えた後、ハーフタイムにアンチェロッティ監督から、エリア内に選手を送り込み、クロスを狙うように指示があったんだ。後半は全てが完璧に上手くいったよ」と明かし、狙い通りに同点弾。さらに後半アディショナルタイムの逆転劇へつなげた。

ブラジルが圧倒的に支配したが、苦戦ぶりは顕著だった。「我々が試合をコントロールしたが、日本を称賛すべきだろう。彼らは大きく成長しているし、本当に良いチームだ」と称え、「それでも最終的に勝利し、次のラウンドに進めたことを嬉しく思っているよ」と安堵していた。



（THE ANSWER編集部）