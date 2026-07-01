北海道・釧路警察署は2026年6月30日、釧路市の無職の男（76）をストーカー規制法違反の疑いで逮捕しました。男は5月18日から6月2日までの間、近隣の70代の女性宅に押しかけ、手紙を繰り返し投函するストーカー行為をした疑いです。警察によりますと、5月18日に女性から「変な手紙が投函された」と通報があり事件が発覚しましたが、調べに対し男は「ストーカーなんてしていない」と容疑を否認